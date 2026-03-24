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全球一哥「嘉應高昇」今早試閘險勝 騎練滿意狀態

晨操動態
更新時間：12:27 2026-03-24 HKT
發佈時間：12:27 2026-03-24 HKT

今早（三月二十四日）沙田馬場焦點，落在世界最高評分馬兼香港馬王「嘉應高昇」身上，「嘉應」系主理人梁錫光一早到場，觀看愛駒試閘。馬兒由好拍檔潘頓出試一千米草閘，力壓「美麗第一」率先過終點，一如所料在今早試閘中掄元。

「嘉應高昇」(近) 由潘頓出試一千米草閘，力壓「美麗第一」率先過終點，一如所料在今早試閘中掄元。
「嘉應高昇」(近) 由潘頓出試一千米草閘，力壓「美麗第一」率先過終點，一如所料在今早試閘中掄元。

「嘉應高昇」為四月六日二級賽的短途錦標備戰，即將挑戰十九連勝，希斯和潘頓收操後均表示，都對馬王目前的狀態十分滿意。

文家良旗下的頂班馬「金鑽貴人」，今早由梁家俊出試草閘，結果以首名過終點。
文家良旗下的頂班馬「金鑽貴人」，今早由梁家俊出試草閘，結果以首名過終點。

今早沙田馬場舉行九組閘，「嘉應高昇」的一舉一動自然成為焦點所在，至於另一個焦點是文家良旗下的頂班馬「金鑽貴人」，今早由梁家俊出試草閘，結果以首名過終點。「金鑽貴人」是前三冠短途馬王，近兩戰一級賽均跑入三甲，可見文家良保養此馬功夫了得。

陳嘉甜

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