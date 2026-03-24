沙田早晨│韋達親接「八心之星」

「八心之星」上仗之前試大閘躋身前列，結果不只試閘表現好，落場一樣演出神勇，上仗若非在直路受困稍遲望空，已經取得首場勝利。今仗強勢再來路合馬勇，補中機會相當之高，睇埋昨朝試跑火旺神生，課後韋達更急不及待到機坪口接馬，倍添追捧信心。

「管之友」賀賢拍片

明晚「管之友」重返五班出戰，其實牠以往不只在五班贏過，上季在四班也曾取得勝仗，今次落班上陣當然佔盡優勢。

今仗「管之友」除扳到潘頓執韁外，早前更走到谷草試千七米大閘；昨朝試跑亦充滿睇頭，交由黃寶妮代操，賀賢則留守烽火台二樓睇實，更罕見地用手機拍低整個出跳過程，足見高度重視。

今仗「粵港資駒」表現如何要跑過至知，不過弗開之馬最近再試多課泥閘，動態積極不已；昨朝試跑亦充滿搏殺動靜，游達榮不但跟出跟入，課後更衝落隧道底接馬。

游達榮跟實「粵港資駒」

不知何故，今季游廄仍未出現連捷馬，所以「粵港資駒」上仗熱倒並不意外，何況該役牠沿途走外疊蝕位。

今仗「粵港資駒」表現如何要跑過至知，不過弗開之馬最近再試多課泥閘，動態積極不已；昨朝試跑亦充滿搏殺動靜，游達榮不但跟出跟入，課後更衝落隧道底接馬。

「價值傳承」航哥跟得貼

「價值傳承」是少有早熟葉廄自購馬，抵港跑了三仗，當中兩仗一千都跑得好，照計今仗轉戰谷草一千必合，況且早於上年十一月已試過谷閘，場地性能早已試準。

至於昨朝「價值傳承」出跳亦具備搏殺動靜，課前已見葉楚航到跑道口向助手教路，出跳後更現身機坪接馬，動態肉緊。