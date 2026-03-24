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內圈捕影│ 「蓮冠皇」神生步爽

晨操動態
更新時間：00:05 2026-03-24 HKT
發佈時間：00:05 2026-03-24 HKT

昨朝甚多參戰馬出跳，不過到內圈出試馬依然不少，當中包括多匹弗馬，現報道如下。

「加州本事」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身好壯全身肌肉，神態活躍依然省鏡。

「蓮冠皇」助手踱兩圈，運步如輪豎起雙耳，神生步爽充滿朝氣，出腳力度亦足，馬身又夠粗壯實淨。

「星辰千帥」助手踱兩圈，步挺順暢又有彈力，馬身壯健充滿線條美，火力不俗又夠墜手，極具好感。

「金發盛世」助手踱一圈，輕描淡寫完成，走勢硬朗步挺順暢，外觀對辦身壯色潤，老馬近況出色。

「花好月盈」助手踱一圈，擔高頭走好神氣，力度未減火氣仍盛，馬身依然壯碩，一直吸引未見走樣。

「知道穩勝」助手踱兩圈，快慢由人試得乖巧，馬身嬌滴滴動作靈活，毛色油潤悅目，勝後有進無退。

「飛龍在天」助手踱兩圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽朝氣十足，毛色甚靚，操足回勇。

「康昌之星」助手踱兩圈，灰馬毛色深潤，馬身極之粗壯，神態生猛火氣保持，仍在勇境朝氣勃勃。

「架勢奇爸」助手踱兩圈，步伐穩健力度足夠，毛色悅目烏卒卒，肌肉結實又夠薄皮，老馬保養得宜。

「爆出美麗」助手踱兩圈，情緒安穩好專注，以輕鬆姿態完成，步挺貫注力足，神采奕奕論態出色。


謝鋒

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