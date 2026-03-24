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晨光追擊│ 「粵港資駒」神態活躍

晨操動態
更新時間：00:02 2026-03-24 HKT
發佈時間：00:02 2026-03-24 HKT

周一出跳馬向來甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練過程報道如下。

「八心之星」戴頭罩由助手跳一段，含枚俯首，落腳穩力貫注，出腳爽勁開揚。

「粵港資駒」戴頭罩由助手跳兩段，用暗力拉實，身壯色潤神態活躍，勇況保持有餘。

「輕功猛男」戴頭罩由助手跳兩段，係威係勢好火好力，馬身脹卜卜觀感不俗。

「先到先得」戴頭罩由助手跳兩段，神情專注步順開揚有力，皮光肉滑充滿好感。

「極速滿貫」戴頭罩由助手跳一段，墜手主動展現活力，外觀亦四正毛色油潤。

「合夥飛馳」戴頭罩由助手跳兩段，神態集中展現朝氣，步輕快有彈力，依然省鏡。

「價值傳承」戴頭罩由助手跳兩段，表現淡定情緒愈來愈好，馬身實淨展現線條美。

「福星小子」戴頭罩由助手跳兩段，翻步寬闊開揚，火氣甚旺，過終點餘勢甚強。

「心雄雄」戴頭罩由楊明綸跳一段，按住輕鬆走過，身輕力度好夠，朝氣勃勃。

「天下寵兒」戴頭罩由廖康銘跳兩段，神態專注火力俱備，馬身脹卜卜，去番最佳時候。

「佳登」戴頭罩由助手跳兩段，口勁盡斂聽教聽話，神情集中步伐輕快有彈力。

「瑪瑙」戴頭罩由潘明輝跳兩段，跳來似模似樣，身輕步挺有活力，中年馬保養好。

「好實力」戴頭罩由副練拍「雙星報喜」跳兩段，向來有點懶散，推騎唔介意，最重要反應好走勢硬朗。

「驕陽雄心」助手拍「凌登」周俊樂草閘跳兩段，前駒原本拍住走，去到拉士一百米領先，鬥心展現試得出色；後駒雖跳輸，但急口愈見收斂其實好事，且汗濕唔多。

「香港神駒」戴頭罩由潘頓草地跳兩段，走勢甚爽步順暢，細馬身靚展現線條美，觀感勝前。

兆文

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