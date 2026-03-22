沙田早晨│希威森親試「知道穩勝」

「知道穩勝」在港首十一戰全配班德禮，贏過一仗成績尚算不差，但上仗改配希威森不但再響勝鼓，尚要初跑一哩即輕勝，似乎同森仔相當合拍。

周三人馬能否再下一城，當然要跑過至知，不過森仔今朝現身親試「知道穩勝」，仲要係佢全朝唯一出試馬，已反映騎者對其高度重視。

千杯敬典輝哥跟到貼

「千杯敬典」今朝試跑前後，姚本輝全程跟出跟入。

「千杯敬典」前仗重返四班跑首本谷草千二米，盡顯出擊心意，可惜排十檔運氣不太好，早段用力切入後影響末段衝刺，最終只跑獲季軍；上仗出爭田草即變為冷門，但也跑獲一席接近的第五名。

今仗「千杯敬典」回師強項谷草千二米，今朝試跑前後，姚本輝全程跟出跟入，肉緊之情溢於言表。