內圈捕影│「團結戰靈」神生步爽

大多參戰馬今朝到內圈出試，有甚多勇馬出現，現將操練報導如下。

「開心三多」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，出腳輕爽力度充足，馬身夠壯唔瘦，神態軒昂持續見好。「團結戰靈」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，有進無退好吸引。

「飛龍在天」助手踱兩圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身好壯全身肌肉，充滿朝氣重新振作。「堅多福」助手踱兩圈，慣例有少少急口，依然身壯脹卜卜，毛色鮮明展現光澤，新勝猶勇體力充裕。

「驕陽雄心」助手踱一圈，情緒安穩好專注，走規亦改善無頭岳岳，身收靚無肥態，轉倉後進度理想。「好節拍」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，馬身好靚好壯，雙目有神朝氣勃勃，弱馬持續操得亦是好事。

心雄雄力度充足

「心雄雄」神態自若雙耳烱烱，仍具好感未見低落。

「心雄雄」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若雙耳烱烱，細馬身靚力度充足，仍具好感未見低落。「古惑大師」助手踱一圈，愈來愈放鬆，汗濕唔多，神態專注目光集中，馬身收壯，狀態不斷冒升。

「極速滿貫」助手踱一圈，試來輕描淡寫，神采奕奕展現暗火，馬身仍壯步挺有力，老馬保養一流。「天下寵兒」助手踱一圈，步挺順暢又有彈力，馬身更壯更紮實，火氣有增無減，比起勝時相差不遠。

謝鋒