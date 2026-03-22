晨光追擊│「加州活力」弗到漏油

雖然是周日晨課，但今朝出跳馬不少，大多周三參戰馬都做試跑，現將操練過程報導如下。

「加州活力」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，短韁繩扣實而馳，表現主動火氣甚佳，身依然咁靚，弗到漏油。「本領非凡」戴頭罩由助手跳兩段，扣住走神情專注，跨步爽朗勁度充裕，馬身保持壯健。

「怡昌光輝」戴頭罩由助手跳一段，沿外欄慢試輕舒步頭，身壯飽滿火力俱佳，未見走樣。「夢照發」助手跳一段，昂首闊步神氣十足，馬身極之粗壯，朝氣勃勃相當醒神。

「爆出美麗」助手跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，試來精神爽利，論態一直出色。「知道穩勝」戴頭罩由希威森跳兩段，身靚好薄皮，落腳輕快力度充裕，贏開有勢吸引不已。

「方圓星」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，唔再輪盡，出腳比前俐落，力度亦提升，有進展。「捷足奔馳」戴頭罩由袁幸堯拍「捷威」跳三段，逐步加速反應唔錯，出腳開揚，最重要力度顯著提升。

加州本事神態活躍

「加州本事」步爽力勁馬身仍，勇況未見低落。

「加州本事」戴眼罩由助手跳兩段，神態活躍步爽力勁，馬身仍靚好實淨，勇況未見低落。「高士威勁」戴頭罩由助手跳兩段，豎尾走但好集中，馬身收得靚，腳法早熟充滿好感。

「非凡豪傑」戴頭罩由助手跳兩段，步伐穩健勁度足夠，神色火氣都唔差，外觀亦討好。「燭光晚餐」戴頭罩由助手跳兩段，以均速完成，落腳整齊力度未減，馬身保持紮實。

「千杯敬典」戴頭罩由跳助手兩段，短韁繩扣實表現主動，出腳挺直有力，愈走愈起勁。「乘數表」戴頭罩由助手跳兩段，出腳輕巧流暢，神采奕奕開竅更加省鏡。

兆文