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沙田早晨│「睿盛人生」「會當凌」矚目

晨操動態
更新時間：15:45 2026-03-21 HKT
發佈時間：15:45 2026-03-21 HKT

萬眾期待的打吡明日舉行，一眾騎練同樣磨拳擦掌，作出最佳準備，尤其一班騎師，過往極少為馬匹在內圈踱步，然而田泰安同周俊樂今朝一反常態，分別為「睿盛人生」與「會當凌」在內圈輕舒步頭，尤其前駒安仔視如瑰寶，埋門不論快跳踱步，差不多日日親身出試。

幸運派彩石哥急住問

「幸運派彩」今朝課後徐雨石趕到機坪迎接，更急不及待向奧爾民問長問短。
「幸運派彩」今朝課後徐雨石趕到機坪迎接，更急不及待向奧爾民問長問短。

講開打吡，「幸運派彩」今朝同樣由騎師親試，更是奧爾民的首匹出試馬，比較「睿盛人生」與「會當凌」不同之處，是此駒到大圈踱步，亦正是這匹徐廄馬的一貫操練方式，徐雨石比起平日更肉緊，出操前已跟實馬匹，課後又趕到機坪迎接，急不及待向阿民問長問短。

巫仔又親操沈廄孖寶

巫顯東今朝親身為「喜樂之星」和「星願無限」在內圈踱步。
巫顯東今朝親身為「喜樂之星」和「星願無限」在內圈踱步。

巫顯東騎功好唔好見仁見智，不過每逢有坐騎在手，大多時候都為牠們親身主課，好似今次就對「喜樂之星」和「星願無限」高度重視，今朝親身為這對沈廄馬在內圈踱步，再看前駒最近共操了六課之多，後駒則埋門三日全部親身考驗，巫仔落力程度足以反映一切。

晒冷阿廖接馬有睇頭

「晒冷」今朝內圈出試之後，廖康銘趕到機坪匆匆接馬。
「晒冷」今朝內圈出試之後，廖康銘趕到機坪匆匆接馬。

「晒冷」八十九分足以列陣打吡，但上仗跑到千八米已明顯不夠氣量，因此今次放棄跑打吡而轉爭二班千四米，以此駒一戰千四米即交出一分廿一秒正的時間計，改攻此程確是明智決定，至於今朝此馬亦顯露搏殺動靜，事關在內圈出試之後，廖康銘趕到機坪匆匆接馬。

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