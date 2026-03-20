內圈捕影│「榮利雙收」力度充裕

今朝內圈有甚多參戰馬出試，勇馬比比皆是，現將操練報導如下。

「睿智多寶」助手踱一圈，一貫汗濕較多，但愈見收斂神情專注，馬身好靚好實淨，毛色悅目烏卒卒。「賢者威楓」助手踱一圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，馬身壯到不得了，毛色潤澤，態勇及鋒而試。

「太子」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足毛色油潤，馬身相當壯碩，一直吸引並未走樣。「八仟好運」助手踱一圈，情緒安穩好專注，以輕鬆姿態完成，步挺貫注力足，馬身粗壯外觀省鏡

「榮利雙收」助手踱一圈，馬身極之粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚力度充裕，朝氣勃勃上佳水準。「睿盛人生」田泰安踱一圈，快慢由人表現乖巧，步伐穩健力度不弱，身靚呈現條線美，論態出色。

「豐辰」助手踱兩圈，多跑無瘦馬身仍壯，神態活潑火氣未減，出腳輕巧體力充沛，狀態一直見好。「久久為昇」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨毛色油潤，抖夠操足仍勇。

友瑩亮步挺爽勁

「友瑩亮」精神奕奕力度充足，弗開有進無退。

「友瑩亮」助手踱一圈，精神奕奕目光銳利，步挺爽勁力度充足，馬身好壯毛色潤澤，弗開有進無退。「光年魅力」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神色活躍火氣旺盛，不遜贏馬時候。

謝鋒