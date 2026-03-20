晨光追擊│「風雲武士」毛色潤澤

今朝出跳的參戰馬相當之少，所以同時提供番周四出跳馬畀大家，現將操練報導過程如下。

「都靈冠星」戴頭罩由班德禮跳一段，輕描淡寫完成，走勢硬朗勁度夠，神態活躍朝氣勃勃。「風雲武士」戴頭罩由助手跳一段，按住走得唔快，力度唔錯馬身壯健，毛色又夠潤澤。

勁速威龍神態生猛

「勁速威龍」用暗力拉實，勝後有進無退。

「進傲星」戴頭罩由黃寶妮跳兩段，落腳整齊力度充裕，馬身喼得靚，保持上佳水準。「勁速威龍」戴頭罩由助手跳兩段，用暗力拉實，走勢硬朗神態生猛，勝後有進無退。

「嘉冠王」戴頭罩由助手跳一段，身已收好，不過毛色仲係淡淡哋，力度亦好一般。「幸運勝利」戴頭罩由黃智弘跳一段，進度仲係平淡，力度極之普通，出腳欠勁欠俐落。

「球星」戴頭罩由布文跳一段，俯首情緒集中，然而勁度平平，神色亦淡，非最佳時。「行運加持」戴眼罩及頭罩由黃寶妮跳兩段，跑姿順暢無稚嫩感，不過勁度仍未足夠，進度平平。

「紫荊拼搏」戴頭罩由班德禮跳一段，大步順走力度唔錯，馬身唔瘦好札實，暗火展現現朝氣。「帝豪先鋒」助手跳兩段，外觀尚可身夠飽滿，然而全程岳頭並不規矩，初起階段。

「魅力奔騰」助手跳兩段，出腳仲係好笨重，而且周身郁，懶性又重毫無好感。

講番周四出跳馬。

「奔放」助手跳兩段，主動搶走火氣未減半分，喼到身壯依然勇銳。「超開心」戴頭罩由潘頓跳兩段，清風送爽走過，馬身脹卜卜，轉倉大有進展。

「手機錶勁」戴頭罩由潘頓跳兩段，仍有少少心急，然而步好闊，馬身好粗壯。「數字天文」戴頭罩由梁家俊跳兩段，比起過往冇咁重口，表現威風凜凜。

「冷娃」戴頭罩由潘頓跳一段，仍搶口但比過往規矩得多，勁力充沛銳不可擋。「喜慶寶」戴頭罩由何澤堯跳兩段，慢速完成完全冇問題，再多添一份成熟感。

兆文