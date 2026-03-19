內圈捕影│「小鳥天堂」步挺順暢
更新時間：00:45 2026-03-19 HKT
發佈時間：00:45 2026-03-19 HKT
發佈時間：00:45 2026-03-19 HKT
昨朝內圈尚算熱鬧，亦有不少勇馬，現將操練報導如下。
「小鳥天堂」助手踱兩圈，毛色悅目立立令，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛，弗到不得了。「飛鷹翱翔」助手踱一圈，氣宇軒昂試得淡定，馬身靚好實淨，毛色油潤悅目，打仔馬分子長在勇境。
「綫路英雄」助手踱一圈，步姿爽朗彈力充足，毛色亮麗馬身札實，神采奕奕充滿朝氣，有進無退。「米奇」助手踱一圈，擔高頭走好神氣，出腳爽勁貫注力足，身靚實淨呈現條線美，佳態保持有餘。
「發財先鋒」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若雙耳烱烱，身靚力度充足，老當益壯保養得宜。「友瑩亮」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，外觀對辦身壯色潤，保持進度愈見吸引。
櫻花酒杯神生步爽
「櫻花酒杯」助手踱一圈，比之前更加放鬆，神生步爽勁力貫注，馬身更靚更結實，再進一步星味十足。「八仟好運」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，毛色愈來愈有光澤，朝氣旺盛持續有進。
「非凡時刻」助手踱一圈，全程擔高頭頗神氣，步順力雄火氣充裕，身又夠壯毛色悅目，勇銳無比。「勤德天下」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，走勢硬朗步挺開揚，神態活潑朝氣勃勃，新勝猶勇。
謝鋒
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