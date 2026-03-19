晨光追擊│「喜尊龍」目光銳利

昨朝出跳馬並非太多，幸好周日參戰出跳馬尚算不少，而且大多是打吡馬匹，現將操練報導過程如下。

「幸運派彩」奧爾民拍「豐辰」助手跳三段，同樣戴頭罩，前駒聚精會神步挺爽勁，馬身夠實淨，打仔馬長期見好，後駒一樣試得好，步幅開得好闊又夠勁度，表現精神爽利，不遜贏馬時候。

「錶之宇宙」戴頭罩由麥文堅跳兩段，扣住走神態軒昂，走勢硬朗力度充裕，外觀又靚身壯色潤。「喜尊龍」艾兆禮跳兩段，健步如飛走勢爽勁，身壯肌肉起展，目光銳利，佳態保持有餘。

「睿智多寶」戴頭罩由艾道拿跳一段，比前聽話無咁重口，神情集中步伐輕快，大汗情況則仍待改善 「綠族無限」戴頭罩由潘頓跳兩段，扣住而馳心火湧現，步挺力勁身又夠壯，重新振作相當吸引。

「綫路滿貫」戴頭罩由黃寶妮跳兩段，按住輕鬆走過，身喼得壯毛色潤澤，力度亦唔錯饒具好感。「閃光燈」巴度拍「定數」跳兩段，前駒戴頭罩，用暗力拉實，身壯神態活躍，火氣有增無減，上佳水準，後駒戴眼罩，末段處於下風勁度普通，神態仍淡，仍未去番最佳時候。

國千金躍躍欲試

「國千金」要緊扣韁繩，神態軒昂展現朝氣。

「國千金」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，神態軒昂展現朝氣。「會當凌」周俊樂拍「超和平」麥文堅跳兩段，同樣助手，前駒按住順走，從容不迫之下已跳出快時間，充滿氣勢有進無退，後駒台型好力度亦唔錯，不過仲有多少稚嫩感，初起階段。

「機械之星」戴眼罩由潘頓跳兩段，翻步寬闊開揚，力度更充沛得很，神采飛揚佳態洋溢。「鼓浪好友」戴頭罩由田泰安跳兩段，落腳整齊有力，馬身喼得靚，火氣好神態活躍，佳態保持。

兆文

