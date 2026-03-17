內圈捕影│「勁進駒」神態生猛

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「神駒馬靈」助手踱一圈，氣宇軒昂試得淡定，馬身好靚好實淨，毛色油潤悅目，轉倉操足觀感極佳。「勁進駒」助手踱一圈，沿途捉到實心火湧現，谷起雞公頸神態生猛，馬身又夠壯健，去番最佳時候。

「天火同人」助手踱一圈，全程岳高頭走好神氣，表現完全唔似老馬，步順輕快有彈力，上佳水準。「有盈勇士」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若雙耳烱烱，身靚力充足毛色油潤，新勝持續勇銳。

凝妙星步挺爽勁

「凝妙星」目光銳利火氣又好，神態軒昂最弗一次。

「過關勇士」助手踱一圈，情緒安穩好專注，目光銳利精神奕奕，馬身實淨無瘦，進度轉好相當省鏡。「凝妙星」助手踱一圈，大大步走過，步挺爽勁貫注力強，目光銳利火氣又好，神態軒昂最弗一次。

「得道猴王」鍾易禮踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神色活躍火氣旺盛，毛色立立令。「金牌活力」副練踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗身好粗壯，仍在勇境銳氣正盛。

「魅力知耀」助手踱一圈，馬身壯到不得了，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿霸氣，至今最弗一次。「東來欣賞」助手踱一圈，淡淡定充滿朝氣，身好靚步輕爽，神態活潑力度保持，持續見好毫無疲態。

謝鋒