沙田早晨│「真心傳奇」蔡約翰跟實

昨日蔡約翰起孖，頭馬升到三十一W，落後榜首方嘉柏十一場，以佢超凡功力，後來居上真係唔奇。

今戰蔡廄出三匹貴精不貴多，其中「真心傳奇」最要留意，事關今朝出跳相當醒神，全朝墜手主動搶走之餘，蔡約翰仲全程跟出跟入，可謂重視到極。

潘頓威哥傾兩駒

潘頓今朝為三匹呂廄戰馬出跳，之後更到烽火台搵呂健威傾了好長時間。

今朝從化有試閘舉行，多位騎師北上，而一向無北上的潘頓並未偷懶，如常現身操馬，早於五點四十分已現身。

潘頓一到就為三匹呂廄戰馬出跳，包括今戰有份上陣的「彩虹七色」同「勁進駒」，騎者全程小心翼翼，之後更到烽火台搵呂健威，兩人坐定定傾了好長時間，話題應離不開此兩駒。

顏色之皇阿游落隧道

今朝「顏色之皇」操練完畢之後，游達榮匆匆落隧道底接馬。

「顏色之皇」上季三歲已充滿星味，今季轉四歲更進一步，五戰交出一冠四亞全入Q佳績，今次跑番谷草千二米，馬勇路合值得看好。今朝此馬出跳亦成為焦點，五點十分已經出現，從馬房出來時游達榮已跟到實，操練完畢之後，練者更匆匆落隧道底接馬。

優才航哥動靜多

今朝「優才」出跳時葉楚航金晴火眼睇實，一跳完即睇所造時間。

今朝六點零五分「優才」出跳，葉楚航好緊張，一見馬匹步出隧道，立即趕往向鞍上人教路，出跳時更金晴火眼睇實，一跳完即睇所造時間。更吸引係「優才」今課神態生猛，大半程搶走，展現好耐未見的火氣，反映狀態大有轉機。

富心星方仔跟到貼

今朝方嘉柏同兒子在欄邊食胡位昅實「富心星」走勢。

昨日方嘉柏未有進帳，今次跑番谷草主場又會唔同，上次谷戰佢贏夠三場，之前一次谷戰亦贏兩W。今次眾多戰馬中，最看好「富心星」，今朝耙地後被安排出跳，當時方嘉柏同兒子在欄邊食胡位昅實其走勢，之後練者仲急急腳走去馬房閘口等馬，跟實此駒返馬房。

紫荊盛勢強勢爭打吡

「紫荊盛勢」今朝由班德禮親試，而羅富全則偕同兒子走上烽火台頂樓睇實。

今朝出跳馬唔多，加上多位騎師北上從化，比起平日的周一較冷清，幸好尚有不少打吡惡馬出跳，包括「紫荊盛勢」；今課由班德禮親身主試，安排同「遨遊波士」到草地拍跳，羅富全偕同兒子走上烽火台頂樓睇實，課後立即趕往跑道口迎接，並第一時間向班仔追問情況，非常緊張。