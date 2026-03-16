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內圈捕影│「當家精彩」步幅開揚

晨操動態
更新時間：15:30 2026-03-16 HKT
發佈時間：15:30 2026-03-16 HKT

不少馬匹今朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「魔術控制」助手踱兩圈，一貫急口，沿途捉到實心火旺盛，谷起雞公頸好醒神，步爽力勁重現朝氣。「當家精彩」助手踱一圈，身好靚好粗壯，走來神態軒昂，步幅開揚有力，灰馬毛色甚靚，依然省鏡。

「爆笑」助手踱兩圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，活力充沛有進無退。「凝聚美麗」助手踱兩圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身好壯全身肌肉，神色活躍朝氣勃勃。

「有盈勇士」助手踱兩圈，步密密輕鬆完成，步順爽勁神色暢旺，暗火展現身又靚，佳態保持有餘。「良駒好友」助手踱一圈，從容完成整個過程，出腳爽勁貫注力足，馬身扎實毛色仍靚，未見走樣。

創科群英氣勢如虹

「創科群英」全程岳高頭走勢硬朗，新勝猶勇。
「創科群英」全程岳高頭走勢硬朗，新勝猶勇。

「創科群英」助手踱兩圈，贏開充滿氣勢，目光炯炯有神，全程岳高頭走勢硬朗，新勝猶勇氣勢如虹。「蜜蜜送」助手踱兩圈，神情專注目光如炬，馬身壯得不得了，毛色油潤現光澤，神態好不遜贏馬時。

「至旺財」助手踱一圈，步挺順暢又有彈力，灰馬身壯好實淨，火力同樣唔錯，正值勇境神態軒昂。「電源之駒」助手踱兩圈，多跑無瘦馬身仍壯，神態活潑火氣不弱，力度亦保持有餘，仍在爭勝水平。

謝鋒

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