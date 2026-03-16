晨光追擊│「顏色之皇」神態活躍

周一出跳馬一向甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練過程報道如下。

「顏色之皇」戴頭罩由助手跳兩段，用暗力拉實，身壯神態活躍，勇況持續。「真心傳奇」助手跳兩段，一直搶口短韁捉到岳頭，火氣好過之前有好感。

「好多利高」戴頭罩由艾兆禮跳兩段，出腳無咁高又夠俐落，神情專注觀感勝前。「龍又生」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，愈來愈收斂快慢由人，出腳夠咬地唔再步浮浮。

「富心星」戴頭罩由助手跳兩段，精神飽滿饒具朝氣，身壯結實毛色油潤。「可靠大師」戴頭罩由霍宏聲跳一段，神情專注表，馬身喼得靚勇況保持。

「森林之王」助手跳兩段，向來有啲懶，拉士要給予推策，神態可以亦夠輕身。「環球英雄」戴頭罩由班德禮跳一段，淡定走過步順開揚，外觀亦四正，觀感不俗。

「勇敢巨星」戴頭罩由何澤堯跳三段，試得起勁火氣不弱，老馬保養好朝氣勃勃。「彩虹七色」戴眼罩及頭罩由潘頓跳兩段，精神飽出腳順滑俐落，比前更收斂更淡定，吸引不已。

勁沙塵步挺爽勁

「勁沙塵」火氣有增無減，弗到不得了。

「勁沙塵」戴頭罩由助手跳三段，聚精會神步挺爽勁有力，火氣有增無減，弗到不得了。「凝妙星」希威森跳一段，戴頭罩及面箍，暗火展現步順有力，神色甚佳，毛色又靚唔再淡色。

「魅力知耀」戴頭罩由助手跳一段，馬身壯得很，四蹄盡展彈力十足，前所未見吸引。「勁進駒」戴頭罩由潘頓跳兩段，暗火湧現表現活躍，走勢硬朗有力，極具好感。

「翠紅」戴眼罩及頭罩由艾兆禮草地跳兩段，翻步寬闊開揚，火氣甚旺，過終點餘勢又強。「凡凡有餘」戴頭罩由助手草地跳兩段，順住走姿態輕鬆，出腳爽朗輕巧，馬身扎實。

兆文