晨光追擊│「勇霸龍」火氣旺盛

雖然是周日晨課，但今朝出跳馬不少，大多周三參戰馬都做試跑，當中不乏勇馬，現將操練過程報道如下。

「勝萬金」戴頭罩由鍾易禮跳兩段，健步如飛走勢爽勁，身壯肌肉結實，最近試閘輕勝，重現勇態。「勇霸龍」助手跳兩段，用暗力拉實，身壯神態活躍，火氣極之旺盛，打仔馬長期呈勇。

「亮寶」戴頭罩由助手跳兩段，重口馬捉實側住頭走，火力未減半分，走勢硬朗身壯色潤。「電訊驕陽」戴頭罩由助手跳一段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，神態軒昂展現朝氣。

「得道猴王」戴頭罩由鍾易禮跳兩段，步幅開得好闊勁度又夠，表現精神爽利，雙目炯炯有神，正值勇境。「將義」戴頭罩由助手跳兩段，扣住而馳火力未減，皮光肉滑馬身扎實，朝氣勃勃未見低落。

華美之威精神飽滿

「華美之威」身壯實淨毛色呈現光澤，具備爭勝水準。

「順成之星」戴頭罩由助手拍「太勝駒」跳兩段，神情集中步伐輕快，落後追上步挺有力，表現出色有眼前一亮之感。 「華美之威」副練跳兩段，精神飽滿極具朝氣，身壯實淨毛色呈現光澤，具備爭勝水準。

「幸運星球」戴頭罩由助手跳兩段，跳來依然似模似樣，身輕步挺有活力，佳態保持體力未減。「東來欣賞」助手跳兩段，走勢硬朗有火有力，多跑之下馬身喼得靚，毛色又靚，神采飛揚依然省鏡。

「獎星」戴頭罩由助手跳兩段，按住走得唔快，力度唔錯馬身無瘦，毛色又夠潤澤。「魔術控制」戴頭罩由助手跳兩段，畀佢走好反應，健步如飛走勢爽勁，馬身甚壯，觀感勝前。

「電源之駒」戴頭罩由助手跳兩段，四蹄盡展力度充足，神態活躍火氣不俗，外觀討好毛色悅目。

兆文