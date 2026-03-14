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沙田早晨│「富裕君子」方仔多動靜

晨操動態
更新時間：15:45 2026-03-14 HKT
發佈時間：15:45 2026-03-14 HKT

方嘉柏決心爭冠，頭馬數字當然係拋離對手愈遠愈好，剛戰夜賽食出大三元仲未手軟，今期續有出擊重心馬，今朝出去快活谷試閘之前，特意一早安排「富裕君子」出試，當時方仔兩父子行到烽火台欄邊督操，睇完操後再去機坪接馬，對呢匹五班馬顯得份外重視。

光年程祥老巫跟到實

「光年程祥」今朝出試巫偉傑跟到實，擺明車馬出擊。
「光年程祥」今朝出試巫偉傑跟到實，擺明車馬出擊。

「光年程祥」上季於新馬賽初出爆冷，以冠亞各一完成首季，獲編六十二分插三班服役，也許是進度不理想，今季表現未達預期，於三班跑完兩仗便降至四班，之後逐步有好走勢，上仗更殺入三甲，今戰預期表現會更好，睇埋今朝出試巫偉傑跟到實，擺明車馬出擊。

快搏賀賢睇到唔眨眼

「快搏」今朝加課期間，賀賢睇到眼都唔眨動態積極。
「快搏」今朝加課期間，賀賢睇到眼都唔眨動態積極。

「快搏」今季以谷草成績為主，但在港首捷於千四米輕勝，只是跨季未能消化加分阻力，表現徘徊不前，直至近季於谷草短途找到新天地，賀賢既然向難度挑戰，今次安排回師千四，當然不會錯過這次爭勝機會，至於今朝此馬加課期間，見賀賢睇到眼都唔乏亦動態積極。

路路勁全哥小潘密斟

今朝羅富全同潘明輝一度出雙入對密密斟。
今朝羅富全同潘明輝一度出雙入對密密斟。

「路路勁」與潘明輝特別夾，至今兩次上名都是由他執韁，包括上仗傷癒久休復出，初跑直路賽展現飛快速度，與「興馳千里」鬥到尾只輸馬頸位，今番再撼「興馳千里」磅位已有差距力足反先，更有睇頭今朝出去快活谷試閘前，羅富全同潘明輝一度出雙入對密密斟。

 

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