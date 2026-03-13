沙田早晨│「雪茄福星」班仔專誠試
更新時間：19:45 2026-03-13 HKT
發佈時間：18:45 2026-03-13 HKT
發佈時間：18:45 2026-03-13 HKT
今朝是希斯馬房主課期，最有睇頭的戰駒必定是「雪茄福星」，班德禮專誠到場為佢主持試跑，也是唯一由騎師主試的希廄參戰馬，希斯在在烽火台督操完畢再去接馬，聽完騎者匯報又密斟五分鐘，動態吸引，此馬評分減到四十分新低，今次四降五是出擊時候了！
皇龍飛將輝哥落隧道
三班泥地一哩一仗，據知「精英雄心」幕後曾揾布文效力，可是騎者不為所動，堅持再一次為「皇龍飛將」出戰，同時顯示對這匹姚廄馬重視程度，今朝試跑布文雖未有親試，不過交由女見習生袁幸堯主試，姚本輝一貫跟出跟入，課後甚至趕落隧道底接馬充滿睇頭。
最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
2026-03-12 18:58 HKT
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
2026-03-12 08:00 HKT
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
2026-03-12 16:50 HKT
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
2026-03-12 14:48 HKT