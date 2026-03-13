沙田早晨│「雪茄福星」班仔專誠試

今朝是希斯馬房主課期，最有睇頭的戰駒必定是「雪茄福星」，班德禮專誠到場為佢主持試跑，也是唯一由騎師主試的希廄參戰馬，希斯在在烽火台督操完畢再去接馬，聽完騎者匯報又密斟五分鐘，動態吸引，此馬評分減到四十分新低，今次四降五是出擊時候了！

皇龍飛將輝哥落隧道

今朝「皇龍飛將」課後姚本輝趕落隧道底接馬充滿睇頭。

三班泥地一哩一仗，據知「精英雄心」幕後曾揾布文效力，可是騎者不為所動，堅持再一次為「皇龍飛將」出戰，同時顯示對這匹姚廄馬重視程度，今朝試跑布文雖未有親試，不過交由女見習生袁幸堯主試，姚本輝一貫跟出跟入，課後甚至趕落隧道底接馬充滿睇頭。

