Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

方嘉柏攻勢停不了 今晨吼實四匹戰馬

晨操動態
更新時間：14:02 2026-03-13 HKT
發佈時間：14:02 2026-03-13 HKT

方嘉柏剛周三谷戰憑「風采人生」、「喜馬」及「棒棒糖」連中三元，今季暫時累積四十二場頭馬，高踞練馬師榜榜首。

方嘉柏將於四月初以莫雷拉擔任馬房主帥，看近期方嘉柏搏馬殺得性起，擺明唔等主帥繼續搶功， 決心要衝擊冠軍練馬師寶座。

今早沙田晨操，方嘉柏全朝檢視多駒，其中最緊張四匹周日有程馬，分別是「朗日雪峰」（J187)、「滿心星」(K54)、「富裕君子」(H447)及「騰達勇士」(K376)，擺出搏殺格。

按圖睇有關相片：

陳嘉甜

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 11:22 HKT
鄭少秋疑因喪女神隱3年 珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人 粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
5小時前
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
19小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
2026-03-12 08:00 HKT
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
311十五周年｜專家警告北海道恐爆9級地震 海嘯可達20米致10萬人死
311十五周年｜專家警告北海道恐爆9級地震 海嘯可達20米致10萬人死
即時國際
3小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
2026-03-12 08:00 HKT
伊朗打擊精準度明顯提高，很可能是已獲得中國「北斗」衛星導航系統的權限。（美聯社）
伊朗局勢｜伊朗導彈突變神準　情報揭疑轉用中國「北斗」導航
即時國際
5小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT