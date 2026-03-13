方嘉柏攻勢停不了 今晨吼實四匹戰馬
發佈時間：14:02 2026-03-13 HKT
方嘉柏剛周三谷戰憑「風采人生」、「喜馬」及「棒棒糖」連中三元，今季暫時累積四十二場頭馬，高踞練馬師榜榜首。
方嘉柏將於四月初以莫雷拉擔任馬房主帥，看近期方嘉柏搏馬殺得性起，擺明唔等主帥繼續搶功， 決心要衝擊冠軍練馬師寶座。
今早沙田晨操，方嘉柏全朝檢視多駒，其中最緊張四匹周日有程馬，分別是「朗日雪峰」（J187)、「滿心星」(K54)、「富裕君子」(H447)及「騰達勇士」(K376)，擺出搏殺格。
陳嘉甜
