內圈捕影│「加州星馳」體力充沛

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「悠悠乾坤」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，勝後更加醒神。「加州星馳」助手踱一圈，依舊身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊又硬淨，持續態勇體力充沛。

「駿馬之星」助手踱一圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，墜手起勁暗火展現，狀態愈磨愈利。「堅先生」助手踱一圈，馬身極之粗壯，而且充滿線條美，神色活躍朝氣勃勃，早熟上力充滿好感。

光年程祥氣宇軒昂

「光年程祥」馬身好壯毛色亮麗，前所未見吸引。

「興馳千里」楊明綸踱一圈，全程岳高頭走好神氣，馬身更壯更靚，力度再增強，持續進步星味十足。「光年程祥」助手踱一圈，試來從容淡定，雙目有神氣宇軒昂，馬身好壯毛色亮麗，前所未見吸引。

「浪漫戰神」助手踱一圈，出腳輕快又有彈力，再無玩脷神情集中，馬身喼得結實，近況極之理想。「君達得」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，有進無退精力旺盛。

「醒目高球」助手踱一圈，唔急唔搶口勁收斂，身靚全身肌肉，跑姿順暢落腳輕巧，更進一步好吸引。「確好勁」助手踱一圈，慣性搶口要緊韁捉實，火力未減馬身仍壯，神態甚活潑，正值勇境極具好感。

謝鋒