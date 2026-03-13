內圈捕影│「加州星馳」體力充沛
更新時間：15:30 2026-03-13 HKT
發佈時間：18:30 2026-03-13 HKT
發佈時間：18:30 2026-03-13 HKT
大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。
「悠悠乾坤」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，勝後更加醒神。「加州星馳」助手踱一圈，依舊身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊又硬淨，持續態勇體力充沛。
「駿馬之星」助手踱一圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，墜手起勁暗火展現，狀態愈磨愈利。「堅先生」助手踱一圈，馬身極之粗壯，而且充滿線條美，神色活躍朝氣勃勃，早熟上力充滿好感。
光年程祥氣宇軒昂
「興馳千里」楊明綸踱一圈，全程岳高頭走好神氣，馬身更壯更靚，力度再增強，持續進步星味十足。「光年程祥」助手踱一圈，試來從容淡定，雙目有神氣宇軒昂，馬身好壯毛色亮麗，前所未見吸引。
「浪漫戰神」助手踱一圈，出腳輕快又有彈力，再無玩脷神情集中，馬身喼得結實，近況極之理想。「君達得」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，有進無退精力旺盛。
「醒目高球」助手踱一圈，唔急唔搶口勁收斂，身靚全身肌肉，跑姿順暢落腳輕巧，更進一步好吸引。「確好勁」助手踱一圈，慣性搶口要緊韁捉實，火力未減馬身仍壯，神態甚活潑，正值勇境極具好感。
謝鋒
最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
2026-03-12 18:58 HKT
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
2026-03-12 08:00 HKT
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
2026-03-12 16:50 HKT
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
2026-03-12 14:48 HKT