晨光追擊│「好評如潮」神態暢旺
更新時間：15:00 2026-03-13 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-13 HKT
今朝出跳的參戰馬並非太多，亦好少弗馬，而且甚少騎師出現，現將操練過程報道如下。
「風火輪」助手跳兩段，末段加快步速反應不俗，灰馬身夠壯，神采奕奕現朝氣。「好評如潮」戴頭罩由助手跳一段，動作瀟灑，展步俐落神態暢旺，毛色又夠油潤，保持進度。
「皇龍飛將」戴頭罩由袁幸堯拍「重情重義」跳兩段，神態專注火力俱備，馬身脹卜卜，毛色又悅目，弗到震。「開心老闆」戴頭罩由助手跳兩段，按住走力度唔錯，馬身飽滿無瘦，毛色又夠潤澤，步輕順暢。
勤德皆備神情專注
「勤德皆備」助手跳兩段，試來不徐不疾，既收斂又神情專注，台型出眾且身色皆靚。「領航君子」戴頭罩由助手跳一段，走勢硬朗且充滿彈力，馬身實淨外觀省鏡，論態出色。
「雪茄福星」戴頭罩由班德禮跳一段，韁口敏感小心翼翼操控，力度好過之前，但仍說不上吸引。「快搏」戴頭罩由黃寶妮跳一段，慢跳近乎踱步，步順有力，馬身喼得靚，老而未頹保養得宜。
「共創歡欣」戴頭罩由助手跳一段，大舊飯唔算論盡，比前上力展現朝氣，試閘見好有進步。「騰龍踏雪」戴頭罩由助手跳兩段，帶點均速過步暢順，力度神態俱一般，有質未熟。
「增旺」戴頭罩由助手跳兩段，重口馬捉實側住頭走，神態可以喼到身壯，上落不大。「翠湖烈風」戴頭罩由奧爾民跳兩段，扣住跳得唔快，步穩力度唔差，不過差點氣勢，不過不失。
「金獅大俠」戴頭罩由助手跳一段，平穩走過而已，火力俱欠充裕，神色甚淡進度徘徊。「銀光奔騰」戴頭罩由助手跳兩段，試得甚牽強，步欠開揚且口勁仍重，進步欠奉。
兆文
