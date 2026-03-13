內圈捕影│「安定神駒」步挺開揚
由於大多周日戰駒都做最後試跑，故昨朝到內圈出試不太多。
「英雄豪傑」助手踱一圈，淡淡定充滿朝氣，馬身好靚開步輕爽，神態對辦力度充足，老而彌堅保養得宜。
「天馬行雲」助手踱一圈，試來相當放鬆，情緒不斷改善，馬身收壯展現線條，神采奕奕展現朝氣。
「同心同樂」助手踱兩圈，試來精神爽利，步順輕快又有彈力，馬身保持壯健，新勝猶勇持續見好。
「時時精準」助手踱兩圈，唔急唔搶氣定神閒，馬身好實淨，暗火展現雙目有神，力度不弱正值勇境。
「安定神駒」助手踱兩圈，快慢由人試得乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身結實毛色油潤，確認上力。
「金快飛飛」助手踱兩圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽朝氣勃勃，外觀好靚身壯色潤，佳態保持。
「光年八十」助手踱一圈，神色好過之前，火氣亦然有墜手感，馬身實淨毛色澤潤，去番最佳時候。
「禾道豐」助手踱兩圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水油潤，落腳穩勁力不俗，勝後操足更加省鏡。
「風起雲湧」助手踱兩圈，全程躍躍欲試，火氣旺盛神態生猛，馬身極壯又薄皮，近況出色極之省鏡。
「魔法幻影」助手踱一圈，一貫搶口火噴噴，全程要緊韁捉到實，馬身保持壯健，神生步爽上佳水準。
