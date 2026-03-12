內圈捕影│「價值傳承」力度充足
不少馬匹昨朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。
「價值傳承」助手踱一圈，輕描淡定完成，神態自若雙耳烱烱，身靚力度充足，朝氣勃勃進度理想。「傑出雷霆」助手踱一圈，小心按實順走，步順輕快展現彈力，外觀討好身色皆靚，愈來愈有好感。
「包裝明將」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，情緒比前時更好，走勢硬朗步挺開揚，皮光肉滑外觀省鏡。「皇龍飛將」袁幸堯踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，佳態保持有餘。
「跨境駿馬」助手踱一圈，愈見收斂神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身更壯更實淨，走勢譽滿欄邊。「逍遙騎士」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身札實神態理想，已在勇境。
「年年友福」助手踱兩圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗身好粗壯，一直見好體力充沛。「朗日雪峰」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，大馬身壯毛色悅目，勁力保持有餘，新勝猶勇無走樣。
「幻影旋風」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色唔再淡色，馬身亦更見結實，確認踏上最佳時候。「快樂共濟」助手踱一圈，試來相當放鬆，走勢硬朗步挺開揚，馬身已靚展現線條美，早熟馬極速入局。
