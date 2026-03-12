Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「價值傳承」力度充足

晨操動態
更新時間：00:30 2026-03-12 HKT
發佈時間：00:30 2026-03-12 HKT

不少馬匹昨朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「價值傳承」助手踱一圈，輕描淡定完成，神態自若雙耳烱烱，身靚力度充足，朝氣勃勃進度理想。「傑出雷霆」助手踱一圈，小心按實順走，步順輕快展現彈力，外觀討好身色皆靚，愈來愈有好感。

「包裝明將」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，情緒比前時更好，走勢硬朗步挺開揚，皮光肉滑外觀省鏡。「皇龍飛將」袁幸堯踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，佳態保持有餘。

逍遙騎士走勢硬朗

「逍遙騎士」步挺開揚，馬身札實已在勇境。
「逍遙騎士」步挺開揚，馬身札實已在勇境。

「跨境駿馬」助手踱一圈，愈見收斂神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身更壯更實淨，走勢譽滿欄邊。「逍遙騎士」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身札實神態理想，已在勇境。

「年年友福」助手踱兩圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗身好粗壯，一直見好體力充沛。「朗日雪峰」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，大馬身壯毛色悅目，勁力保持有餘，新勝猶勇無走樣。

「幻影旋風」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色唔再淡色，馬身亦更見結實，確認踏上最佳時候。「快樂共濟」助手踱一圈，試來相當放鬆，走勢硬朗步挺開揚，馬身已靚展現線條美，早熟馬極速入局。

謝鋒

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
生活百科
13小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
《中年好聲音》再有歌手宣布離巢TVB 兩位唱將發文告別：展開人生另一個新階段
《中年好聲音》再有歌手宣布離巢TVB 兩位唱將發文告別：展開人生另一個新階段
影視圈
14小時前
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
影視圈
8小時前
深圳交警在全市執法嚴打違規「電雞」。深圳發佈
北上注意︱深圳展全市執法行動 出動無人機捉違規「電雞」
灣區時事
13小時前
王炸姐直播時突然表示頭痛不適。
00:35
隱疾奪命？︱山西網紅直播賣衫猝死 臨終鏡頭前求救「快點打120」︱有片
即時中國
5小時前
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜懸掛泰國國旗貨船途經霍爾木茲海峽 受炮火襲擊傳3人失蹤
即時國際
6小時前
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
影視圈
6小時前
阮兆輝兒子阮德鏘哭訴離婚細節 斥前妻荒謬：我冇查有冇第三者 靠女兒一句話振作
阮兆輝兒子阮德鏘哭訴離婚細節 斥前妻荒謬：我冇查有冇第三者 靠女兒一句話振作
影視圈
9小時前