晨光追擊│「金快飛飛」更進一步

晨操動態
更新時間：00:15 2026-03-12 HKT
發佈時間：00:15 2026-03-12 HKT

昨朝出跳的參戰馬尚算不少，而且有唔少弗馬，當中不乏精彩鏡頭，現將操練報導過程如下。

「天馬行雲」戴頭罩由希威森跳兩段，再無搶口表現規矩，力度也不斷增強，早熟大有進展。「電訊巴打」戴頭罩由鍾易禮跳兩段，老馬識留力論態極佳，精神飽滿出腳爽朗。

「金快飛飛」助手拍「太勝駒」跳兩段，戴頭罩及鼻箍，強勁追上充滿朝氣，身喼得壯，火力再增強，更進一步。「雷神太保」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，全程搶走，好似扯大纜火氣十足，神態活潑朝氣勃勃。

「隋我同來」戴頭罩由副練跳兩段，步挺急勁有力，回程時擔高馬頭，樣子極之神氣。「午夜快車」助手跳一段，大舊飯唔重身，聚精會神步挺爽勁有力，甚有好感。

「風起雲湧」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，扣住而馳心火湧現，走勢硬朗力度充裕，銳不可擋。「三甲之星」戴頭罩由田泰安跳三段，健步如飛走勢爽勁有力，身壯肌肉起展，不斷轉好。

十二神將神態活躍

「十二神將」戴眼罩及頭罩由班德禮跳兩段，用暗力拉實，暗火湧現神態活躍，具備爭勝水準。「精英雄心」戴頭罩由廖康銘跳三段，步幅開得好闊又夠勁，表現精神爽利，雙目有神，蓄勢待發。

「確好勁」戴頭罩由巴度跳三段，愈見乖巧唔再搶口，神態軒昂展現朝氣，且外觀靚到不得了。「魔法速遞」戴頭罩由助手跳兩段，重口馬捉實側住頭走，火力一直唔錯，身壯色潤老而未頹。

「英雄豪傑」戴頭罩由周俊樂跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，老馬有火現象，走勢又夠爽勁。「開心宇宙」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，含枚俯首輕鬆完成，落腳穩力貫注，身壯毛色悅目。

「堅先生」戴頭罩由田泰安跳兩段，出腳順暢有力，馬身已收靚無肥態，早熟馬進度理想。

兆文
 

