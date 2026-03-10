沙田早晨│「風采人生」方仔跟出入

潘大衞今季來港客串，可惜跑了半季最終零W收場，成為出賽次數最多但庶頭馬的公司騎師，雖然一場頭馬都贏唔到，但佢都留低了不少寶藏馬，事關最近有唔少佢季內騎過的賽駒，換人都跑得好，今戰有匹「風采人生」固然要睇好，況且今朝出試方嘉柏都跟出跟入。

巫廄孖寶樂仔必搏命

今朝周俊樂同巫偉傑曾企埋傾了唔短時間。

數到今季告東尼獎熱門，不少人都睇好周俊樂，此位華將騎功大爆發，頭馬數字已升到廿八W，以其氣勢只要在餘下日子保持成績，有望首次奪得殊榮，今次樂仔不乏實力坐騎，其中「揀馬之皇」同「浪漫老撾」最要留神，皆因今朝樂仔同巫偉傑曾企埋傾了唔短時間。

航哥機坪接一對弗馬

今朝「北地烈馬」及「謙謙君子」出試後葉楚航到機坪接馬，動態肉緊。

葉楚航早前在馬房團年飯活動表示旗下馬多已熱身上力，季中必會全力反撲，練者繼剛周日憑「舉步生風」贏馬後，今次谷夜派八駒搏殺格，當中新勝猶勇的「北地烈馬」及連仗上名的「謙謙君子」俱要格外留神，事實上，這對馬今朝出試後練者到機坪接馬，動態肉緊。

阿丁阿金密密咬耳仔

今朝丁冠豪同金誠剛一再出雙入對傾過唔停。

丁冠豪今個月二十二號將有「小鳥天堂」，孖住何澤堯衝打吡大賽，至於今次谷夜則與金誠剛拍住上，當中「前衛火影」早前在騎者胯下爆出大冷W，今戰返勝途出擊必有把握，另騎練尚合作「皇金合」及「大浪園田」兩駒，更吸引今朝呢對騎練一再出雙入對傾過唔停。