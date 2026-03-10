Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「風采人生」方仔跟出入

晨操動態
更新時間：15:45 2026-03-10 HKT
發佈時間：15:45 2026-03-10 HKT

潘大衞今季來港客串，可惜跑了半季最終零W收場，成為出賽次數最多但庶頭馬的公司騎師，雖然一場頭馬都贏唔到，但佢都留低了不少寶藏馬，事關最近有唔少佢季內騎過的賽駒，換人都跑得好，今戰有匹「風采人生」固然要睇好，況且今朝出試方嘉柏都跟出跟入。

巫廄孖寶樂仔必搏命

今朝周俊樂同巫偉傑曾企埋傾了唔短時間。
今朝周俊樂同巫偉傑曾企埋傾了唔短時間。

數到今季告東尼獎熱門，不少人都睇好周俊樂，此位華將騎功大爆發，頭馬數字已升到廿八W，以其氣勢只要在餘下日子保持成績，有望首次奪得殊榮，今次樂仔不乏實力坐騎，其中「揀馬之皇」同「浪漫老撾」最要留神，皆因今朝樂仔同巫偉傑曾企埋傾了唔短時間。

航哥機坪接一對弗馬

今朝「北地烈馬」及「謙謙君子」出試後葉楚航到機坪接馬，動態肉緊。
今朝「北地烈馬」及「謙謙君子」出試後葉楚航到機坪接馬，動態肉緊。

葉楚航早前在馬房團年飯活動表示旗下馬多已熱身上力，季中必會全力反撲，練者繼剛周日憑「舉步生風」贏馬後，今次谷夜派八駒搏殺格，當中新勝猶勇的「北地烈馬」及連仗上名的「謙謙君子」俱要格外留神，事實上，這對馬今朝出試後練者到機坪接馬，動態肉緊。

阿丁阿金密密咬耳仔

今朝丁冠豪同金誠剛一再出雙入對傾過唔停。
今朝丁冠豪同金誠剛一再出雙入對傾過唔停。

丁冠豪今個月二十二號將有「小鳥天堂」，孖住何澤堯衝打吡大賽，至於今次谷夜則與金誠剛拍住上，當中「前衛火影」早前在騎者胯下爆出大冷W，今戰返勝途出擊必有把握，另騎練尚合作「皇金合」及「大浪園田」兩駒，更吸引今朝呢對騎練一再出雙入對傾過唔停。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
6小時前
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
2026-03-09 14:51 HKT
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
影視圈
7小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
2026-03-09 10:00 HKT
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
22小時前
假日本士多啤梨貨湧入街市！港人疑中伏：難食兼發霉 官方急發文教2招辨真偽
假日本士多啤梨貨湧入街市？港人疑中伏：難食兼發霉 官方急發文教2招辨真偽
飲食
22小時前
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-09 12:59 HKT
01:17
東張西望｜獸父「作故仔」聲稱性侵14歲子 發兒童下體照邀女網友3P 涉發布兒童色情物品被捕
突發
4小時前
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
社會
3小時前