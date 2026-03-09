Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│潘頓寵愛「紅錢到」

晨操動態
更新時間：16:00 2026-03-09 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-09 HKT

踏入二六年，呂健威不停贏馬，暫已狂掃廿二W，頭馬累積至三十四場，進佔龍虎榜第五位，再次向衝冠之路進發。

今戰呂廄出馬貴精不貴多，最看好當然是「紅錢到」，贏馬後操到足，繼續配潘頓人強馬壯，至吸引係今朝潘頓到場即親自主試，重視到極。

蔡約翰跟實俏眼光

蔡約翰貴為十三屆冠軍練馬師，昨日贏「安都」便盡顯功架，過往呢隻馬跑法被動，剛啱居然可搶前放到，同時為幕後帶來特別獎金。

周三蔡廄出馬多匹，當然繼續追捧，尤其係「俏眼光」最要留意，除了變招改攻谷草，今朝出跳時練者更跟出跟入，其他馬匹並無此待遇，值得存記。

韋達追問兩駒近況

早前足足守齋兩個月的韋達，上周三終於贏馬打破悶局，仲要贏夠兩場起孖，今次谷戰繼續大軍壓境，出馬多達七匹聲勢浩大，絕對有追捧必要。其中兩匹冷門「天火同心」和「八心之星」今朝出跳更極具睇頭，皆因韋達走去馬房大閘口接馬，仲罕見向兩位鞍上人追問兩駒情況。

航哥森仔傾陸小鳳

「舉步生風」昨日配潘頓大熱取勝，葉楚航表示本打算在三月十六日啟程前往杜拜，由於中東局勢未明朗，今周先會有定案。至於今朝航哥最緊張就係「陸小鳳」，五點四十四分由希威森出跳，當時練者睇到眼都唔眨，之後希威森到烽火台休息時，兩人更坐埋傾咗好耐。

綸仔換帽笠醒神

講開葉廄馬，不妨講吓「愛國者」同「運來勇士」，今朝交由楊明綸親試，走勢好唔好見仁見智，但綸仔打扮甚有新意，皆因換了一頂淺藍色配以白色大星的帽笠操馬，非常醒神。及後綸仔的舉動亦有睇頭，因為特意走到烽火台揾航哥傾談，詳細匯報兩駒進度。

前衛火影埋門跳少見

每個馬房都有特定操練模式，好似丁廄參戰馬進行試跑，大多在賽前五至六日進行，極少在埋門兩日出跳，所以「前衛火影」留待今朝才快試，此一舉動並非等閒。而丁冠豪亦一貫肉緊，課後趕到機坪接馬，更落埋手檢視此駒蹄甲，足見重視。

