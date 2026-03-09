Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│「時間寶」氣勢正盛

晨操動態
更新時間：15:00 2026-03-09 HKT
發佈時間：15:00 2026-03-09 HKT

周一出跳馬一向甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練報導過程如下。

「鼓浪高升」周俊樂跳兩段，腳法唔好睇，但好輕身力充裕，仍在上佳水準。「運來勇士」楊明綸跳兩段，一貫賣力搶走，神態比前時好，力度亦唔錯。

「鈁糖武士」戴頭罩由黃智弘跳三段，慢速完成用力不多，纖瘦馬唔瘦，上落不大。「追風」戴頭罩由潘明輝跳兩段，馬身依然幾靚，神態對辦，抖夠操足有起色。

「安康萬里」戴頭罩由周俊樂跳兩段，向來唔會展現鋒芒，論態仍理想身壯色潤。「極速滿貫」助手跳一段，中年馬墜手火猛好現象，雙目有神呈現朝氣。

「紅錢到」戴頭罩由潘頓跳兩段，全程搶走，好似扯大纜火氣十足，神態活潑朝氣勃勃，有進無退。「時間寶」戴頭罩由助手跳三段，走勢順暢氣宇軒昂，展步俐落神態暢旺，氣勢正盛。

「不同世界」何澤堯跳兩段，威風凜凜充滿朝氣，尚要墜手起勁火氣極佳。「鬆啲」布文跳兩段，規矩得多，無再岳頭岳腦，力度亦增強唔少。

「安帝」戴頭罩由助手跳兩段，淡定試得好，走勢甚爽步順暢，馬身靚線條展現。「泰泰精神」戴頭罩由助手跳兩段，健步如飛走勢爽勁，身壯肌肉起展，正值勇境。

滿洛城持續有進

「滿洛城」神情專注步伐穩健，力度愈見提升。
「滿洛城」神情專注步伐穩健，力度愈見提升。

「滿洛城」戴頭罩由班德禮跳兩段，神情專注步伐穩健，力度愈見提升，持續有進。「獵寶勤」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，依舊急勁有火有力，馬身喼得壯未見疲態。

「智勇名駒」戴頭罩由希威森跳兩段，精神奕奕饒具朝氣，力度相當不俗餘具好感。「有你有我」助手草地跳兩段，步順輕快身壯結實，神色又好近況對辦。

兆文
 

