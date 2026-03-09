晨光追擊│「隨緣得勝」走勢順暢

雖然是周日晨課，但昨朝出跳馬不少，大多周三參戰馬都做試跑，現將操練過程報道如下。

「寶進」戴頭罩由助手跳一段，用暗力拉實，身壯色潤神態活躍，操足仍具好感。「隨緣得勝」助手跳兩段，表現淡定試得好，走勢甚爽步順暢，馬身扎實毛色又靚。

「活力精神」戴頭罩由助手跳兩段，清風送爽完成，火猛力足毛色悅目，觀感不遜贏馬時候。「浪漫老撾」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，有番墜手感老馬好事，毛色淡淡哋則一向如此，毋須介意。

中國心步挺力勁

「中國心」扣住而馳火力未減半分，依然勇銳。

「中國心」戴頭罩由助手跳一段，扣住而馳火力未減半分，步挺力勁身夠粗壯，依然勇銳傷癒醒神。「亞機拉」戴頭罩由助手跳兩段，神色專注目光銳利，灰馬身壯實淨，佳態保持無走樣。

「喵喵怪」助手跳兩段，戴頭罩、面箍及鼻箍，走勢硬朗且充滿彈力，馬喼得靚展現線條，依然省鏡。「大數據」助手拍「天福」跳兩段，帶點均速但過步暢順，神采奕奕展現朝氣，外觀亦省鏡。

「千杯不醉」戴頭罩由希威森跳兩段，步幅開得好闊又夠勁，過終點之後繼續想衝，火氣好到不得了。「天天友福」戴頭罩由助手拍「洛河」跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，火力俱佳正值勇境。

「飈誌」戴頭罩由助手跳一段，規矩得多，無再岳頭岳腦，充滿朝氣步挺爽勁。「瑪瑙」戴頭罩由助手跳兩段，輕描淡寫完成，走勢硬朗勁度夠，神態活躍復現起色。

「辣得金」戴頭罩由助手跳兩段，聚精會神步挺爽勁有力，火氣相當不俗，論態極之出色。「喆喆友福」戴頭罩由助手跳兩段，聚精會神唔再郁身郁勢，身壯色潤外觀企理，漸入佳境。

兆文