Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│「隨緣得勝」走勢順暢

晨操動態
更新時間：00:30 2026-03-09 HKT
發佈時間：00:30 2026-03-09 HKT

雖然是周日晨課，但昨朝出跳馬不少，大多周三參戰馬都做試跑，現將操練過程報道如下。

「寶進」戴頭罩由助手跳一段，用暗力拉實，身壯色潤神態活躍，操足仍具好感。「隨緣得勝」助手跳兩段，表現淡定試得好，走勢甚爽步順暢，馬身扎實毛色又靚。

「活力精神」戴頭罩由助手跳兩段，清風送爽完成，火猛力足毛色悅目，觀感不遜贏馬時候。「浪漫老撾」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，有番墜手感老馬好事，毛色淡淡哋則一向如此，毋須介意。

中國心步挺力勁

「中國心」扣住而馳火力未減半分，依然勇銳。
「中國心」扣住而馳火力未減半分，依然勇銳。

「中國心」戴頭罩由助手跳一段，扣住而馳火力未減半分，步挺力勁身夠粗壯，依然勇銳傷癒醒神。「亞機拉」戴頭罩由助手跳兩段，神色專注目光銳利，灰馬身壯實淨，佳態保持無走樣。

「喵喵怪」助手跳兩段，戴頭罩、面箍及鼻箍，走勢硬朗且充滿彈力，馬喼得靚展現線條，依然省鏡。「大數據」助手拍「天福」跳兩段，帶點均速但過步暢順，神采奕奕展現朝氣，外觀亦省鏡。

「千杯不醉」戴頭罩由希威森跳兩段，步幅開得好闊又夠勁，過終點之後繼續想衝，火氣好到不得了。「天天友福」戴頭罩由助手拍「洛河」跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，火力俱佳正值勇境。

「飈誌」戴頭罩由助手跳一段，規矩得多，無再岳頭岳腦，充滿朝氣步挺爽勁。「瑪瑙」戴頭罩由助手跳兩段，輕描淡寫完成，走勢硬朗勁度夠，神態活躍復現起色。

「辣得金」戴頭罩由助手跳兩段，聚精會神步挺爽勁有力，火氣相當不俗，論態極之出色。「喆喆友福」戴頭罩由助手跳兩段，聚精會神唔再郁身郁勢，身壯色潤外觀企理，漸入佳境。

兆文

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
男子被揭發攜帶超額現金離境。海關發布
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
即時中國
11小時前
「威龍潘金蓮」梁茵徹底走光  街上突「露出」被睇晒：好多人望住我  網民質疑扮嘢？
「威龍潘金蓮」梁茵徹底走光  街上突「露出」被睇晒：好多人望住我  網民質疑扮嘢？
影視圈
9小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
18小時前
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
投資理財
11小時前
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
17小時前
逐玉｜張凌赫、田曦薇「假婚真愛」 劇情懶人包、角色介紹、5大看點
逐玉｜劇情懶人包、角色介紹、5大看點 張凌赫、田曦薇「假婚真愛」
影視圈
14小時前
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
01:06
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
影視圈
13小時前
白色衣服泛黃洗不掉？清潔達人教「三寶配方」去除頑固污漬 加入小蘇打更除臭？
白色衣服泛黃洗不掉？清潔達人教「三寶配方」去除頑固污漬 加入小蘇打更除臭？
食用安全
12小時前