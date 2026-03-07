Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│桂神安仔一再密密斟

晨操動態
更新時間：15:45 2026-03-07 HKT
發佈時間：15:45 2026-03-07 HKT

田泰安滯留杜拜期間，歸期一直未定，剛周一報名時，桂福特安排四駒由田泰安執韁，練者表明不會在排位之前找補替騎師，靜待愛將返港，田泰安最終安全到埗，他按計劃為桂廄四駒效力，練者顯然躊躇滿志，而今朝安仔同桂神一再密密卙，動態亦好積極。

勇者無敵韋達好積極

「勇者無敵」今朝操練後韋達立即走落機坪大閘口等馬。
韋達早前曾陷十七期不勝悶局，幸好剛戰終於贏馬更起孖，唔講唔知，韋達季內贏了十三場頭馬，原來仲未贏過泥地，今期「勇者無敵」能否打破盲門數據不得而知，不過最近試泥閘跑第二進步不少，加上今朝操練後韋達立即走落機坪大閘口等馬，絕對有捧場必要。

非凡時刻阿廖要交代

今朝「非凡時刻」課後廖康銘第一時間向鞍上人追問肉緊到爆。
「非凡時刻」過往大多採用放鳶戰術，近兩仗卻嘗試稍留追趕，效果卻是愈來愈好，例如上仗縱使大半程走三疊蝕位，最終只影相不敵雖敗猶榮，今次強勢再來放心追捧，尤其今朝縱使只到內圈出試，廖康銘依然課後趕去機坪接馬，第一時間向鞍上人追問肉緊到爆。

火焰閃爍希斯跟出入

「火焰閃爍」今朝操練前後希斯都到機坪主持大局。
「火焰閃爍」由於台前幕後一心挑戰打吡，因此急急再跑搶分，論馬的確能力不俗，近仗一再跑近，上仗排大外檔僅以馬頸位飲恨，至於連場硬仗亦不用擔心，因為近日安排出試，每課試來精神奕奕毫無疲態，今朝更充滿搏殺動靜，操練前後希斯都到機坪主持大局。

