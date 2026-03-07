內圈捕影│「顯勝高昇」神生步爽

今朝內圈有甚多參戰馬出試，勇馬比比皆是，現將操練報導如下。

「日出東方」助手踱一圈，表現極之放鬆，汗濕唔多，神態專注目光集中，馬身收得更壯，進度理想。「熊噹噹」助手踱一圈，毛色悅目立立令，大馬極之輕身，暗火展現展現朝氣，抖夠操足佳態洋溢。

「顯勝高昇」助手踱一圈，馬身壯到不得了，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽力度貫注，狀態愈磨愈利。「飛雲」黃智弘踱兩圈，步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，火氣亦相當唔錯，觀感不遜贏馬時。

「手到再來」助手踱一圈，神態活潑醒番好多，馬身實淨展現線條，走勢硬朗勁度不弱，重新振作。「龍之尊」助手踱一圈，愈見收斂唔再急口，跑姿順暢落腳輕巧，馬身粗壯毛色潤澤，已具備爭勝水準。

駿步騰飛步伐硬朗

「駿步騰飛」神態生猛火氣好，狀態好到不得了。

「盈好威楓」助手踱一圈，快慢由人姿態順暢，神色馬身都對辦，火氣既好展現活力，勇態保持有餘。「駿步騰飛」助手踱一圈，馬身粗壯成身肌肉，步伐硬朗勁度足夠，神態生猛火氣好，狀態好到不得了。

「安都」助手踱一圈，淡淡定展現朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身札實毛色仍靚，打仔惡馬長期勇銳。「信心星」助手踱兩圈，沿途急步搶走，充滿競賽意欲火氣旺盛，身靚毛色油潤，保持勇健毫無疲態。

