沙田早晨│「閃電武士」騎練傾唔停
更新時間：15:45 2026-03-06 HKT
今朝是希斯馬房主課期，自然火力全開，九匹參戰馬有七匹到大圈快跳，包括由艾道拿出試的「閃電武士」，特別提到此駒，因為希斯表現落力，出跳時走上烽火台二樓督操，跟手再到機坪接馬，而當時阿拿作出詳細匯報，兩人傾談五分鐘未夠，之後又上烽火台繼續傾。
祥勝力駒聲仔好畀面
由於今朝從化有多組試閘，故此不少騎師都北上，甚少在沙田晨課出現，就算有到的也操馬不多，好似霍宏聲僅為兩匹馬操練，其中更只有「祥勝力駒」是周日參戰分子，重視程度盡顯一二，再看剛戰同主「祥勝將軍」加盟廖廄立即建功，今次輪到前駒贏馬確唔出奇。
