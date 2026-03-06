內圈捕影│「天下寵兒」火氣充裕

大多參戰馬今朝都到內圈出試，精彩鏡頭一個接一個，現報導如下。

「天下寵兒」助手踱一圈，擔高頭走極具朝氣，步順力雄火氣充裕，身壯呈現條線美，操足蓄勢待發。「志醒大將」助手踱一圈，表現愈見放鬆，汗濕唔多神態專注，馬身收壯力度再增強，確認踏上正軌。

「馬馳登」助手踱一圈，肉身大馬已減磅，馬身收實無肥態，跨步開揚力度貫注，熱身轉好上火上力。「星際快車」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，愈贏愈有氣勢。

「天然數字」助手踱兩圈，輕描淡寫完成，神態自若展現朝氣，身靚色潤力度充足，保持理想進度。「樂勝天下」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現身又夠壯，依然省鏡無疲態。

怡昌光輝走勢硬朗

「怡昌光輝」淡淡定展現朝氣，正值上佳水準。

「怡昌光輝」助手踱一圈，淡淡定展現朝氣，走勢硬朗步挺開揚，灰馬身實淨現線條，正值上佳水準。「捷威」助手踱一圈，收斂淡定唔再搶口，全程接受操控表現好，身收靚無肥態，進度出色極具好感。

「勁勇皇駒」助手踱一圈，贏開充滿了氣勢，神情專注目光如炬，身好靚全身肌肉，毛色悅目立立令。「魅力寶駒」助手踱一圈，大大步試得輕鬆，步順爽勁神態對辦，多跑下身喼得靚，老馬保養得宜。

謝鋒