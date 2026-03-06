晨光追擊│「焦點」四蹄盡展
今朝出跳的參戰馬並非太多，亦好少弗馬，而且甚少騎師出現，現將操練報導過程如下。
「共享富裕」戴頭罩由助手跳三段，聚精會神步挺爽勁有力，但火氣可以再好，始終傷癒不久。「焦點」助手跳兩段，走勢硬淨勁度充裕，四蹄盡展彈力十足，雙目有神，弗到不得了。
「祥勝力駒」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，依舊急勁有火有力，馬身喼得靚，轉倉操足有進無退。「飛雲」戴頭罩由助手跳一段，扣住而馳心火湧現，走勢硬朗力度充裕，論態極出色。
「太陽勇士」戴頭罩由助手跳一段，走勢硬淨勁度未減，四蹄盡展彈力十足，打仔馬長期呈勇。「榮利雙收」戴頭罩由助手跳一段，按慢輕抒步頭，朝氣勃勃步挺輕巧，馬身好壯好實淨。
「光年魅力」助手跳兩段，扣住均速完成，目光銳利展現氣勢，身脹卜卜，毛色充滿光澤。「旺旺嘉駒」戴頭罩由副練跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，馬身更見結實，毛色悅目金光閃閃。
「好友心得」戴頭罩由班德禮跳一段，按住走姿態輕鬆，不過火氣明顯回落，銳氣已洩。「紫荊拼搏」戴頭罩由助手跳兩段，步順力度不弱，馬身比前札實，神采奕奕觀感討好。
「閃電武士」戴頭罩由艾道拿跳兩段，進度仲係平淡，力度極之普通，出腳欠勁欠俐落。「龍之尊」戴頭罩由助手跳兩段，肯走唔懶散，而且夠輕身，神態活躍進度轉好。
蓮冠皇走勢爽勁
「蓮冠皇」戴頭罩由助手跳兩段，健步如飛走勢爽勁，細馬身壯肌肉起展，神采奕奕正值勇境。「幸運勝利」戴頭罩由助手跳一段，試得甚牽強，步欠開揚神色又淡，進度平凡。
兆文
