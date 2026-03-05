Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│老蔡一對馬充滿睇頭

晨操動態
更新時間：19:31 2026-03-05 HKT
發佈時間：19:31 2026-03-05 HKT

蔡約翰每朝都會現身督操，一定踏住單車，一定同副練周耀麟出雙入對。然而昨朝五點四十五分，當「綠野飛馳」同「魅力寶駒」一先一後出跳時候，老蔡卻只單獨一個出現睇馬，為何如此不得而知，只是之後趕去機坪再次觀察馬匹，跟手再跟埋呢對馬返倉好肉緊。

「日出東方」家俊夠詳細

今季梁家俊成績唔錯，更是季內首位勝出級際賽的本地騎師，而近日更傳來好消息，因為他和太太再次造人成功，將會增添一位家庭成員，為搵奶粉錢，家俊陣上當然要更加賣力。正如昨朝為「日出東方」出跳時表現肉緊，除了到場立即出試，課後更詳細向羅富全匯報。

 

「馬馳登」阿黎東奔西跑

為期三日的二六年殷利殊精選周歲馬拍賣會，不少練馬師都有飛去澳洲入貨，所以近日晨課顯得較冷清。比較特別是黎昭昇，未有去澳洲買馬，連日都現身積極督操，昨朝「馬馳登」出跳尤其緊張，出跳時走上烽火台二樓睇走勢，課後立即趕去機坪接馬後，更向鞍上人追問。

「常嚐發財」綸仔多動靜

「常嚐發財」上仗轉戰泥地入位效果理想，原本二月八日再度出戰，卻因為受傷退出，睇番翌日已復課，自此例課無缺，足見傷患只是小問題。昨朝出跳亦表現出色，聚精會神且有火有力，更吸引鞍上人楊明綸，出試期間一再拍馬頸鼓勵，操後同丁冠豪仲傾好長時間。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

