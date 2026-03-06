Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│ 「包裝福星」全面回勇

晨操動態
更新時間：02:03 2026-03-06 HKT
發佈時間：02:03 2026-03-06 HKT

一如平日的周四晨課，昨朝大圈上出跳馬甚踴躍，不乏周日參戰勇馬，摘錄如下。

「手機錶霸」戴頭罩由助手跳兩段，一貫墜手起勁火氣旺盛，馬身毛色皆靚，狀態未見低落。「雙星報喜」戴頭罩由巴度跳兩段，輕描淡寫完成，馬身喼得靚，近況仍惹好感。

  「常嚐發財」戴頭罩由楊明綸跳兩段，神色專注出腳爽勁有力，馬身實淨充滿好感。「旋風傳奇」戴頭罩由助手跳兩段，出腳俐落呈現朝氣，外觀又省鏡，狀態正值勇境。

  「包裝福星」戴頭罩由助手跳兩段，快開神生步爽，力度亦好過之前，全面回勇。「偵探傳奇」戴頭罩由巴度跳兩段，愈見淡定走勢流暢，毛色立立靚觀感不俗。

  「八仟財陞」戴頭罩由助手跳兩段，唔懶肯走屬好現象，尚要步輕有彈力，神采奕奕狀態續進。「贏得自然」戴頭罩由周俊樂跳兩段，落腳輕快有力，神色無之前般黯淡，觀感勝前。

  「晶晶日上」戴頭罩由助手跳兩段，展步開揚力度唔錯，神色甚佳，確認重踏正軌。「怡昌光輝」戴頭罩由助手跳一段，灰馬身壯實淨，暗火湧現朝氣勃勃，保持勇態。

「勁勇皇駒」戴頭罩由何澤堯跳兩段，贏開有勢，步勁力度貫注，而且成熟程度大增，勇況十足。
  「勁勇皇駒」戴頭罩由何澤堯跳兩段，贏開有勢，步勁力度貫注，而且成熟程度大增，勇況十足。「星際快車」助手跳兩段，無轉腳但力度未減，馬身喼得靚，保持贏馬勇態。 

  「綠茵明珠」戴頭罩由何澤堯跳兩段，仍有少少心急，但馬身愈收壯更現線條，狀態初起階段。「爆出美麗」副練跳兩段，沿內欄快開，火力夠開步硬朗，仍在上佳水準。

  「不勞而獲」戴頭罩由助手跳兩段，急口馬有進展，無搶口試得規矩，觀感勝前。「天下寵兒」戴頭罩由廖康銘草地跳兩段，四蹄盡展彈力十足，神態活躍現朝氣，狀態已在上佳水準。

  「志醒大將」助手草地跳兩段，戴面箍，主動搶走火氣極佳，馬身夠實淨不斷轉好。

兆文

