內圈捕影│ 「紫荊拼搏」步挺開揚

由於大多周日戰駒都做最後試跑，故昨朝到內圈出試馬不太多。

「光年魅力」助手踱兩圈，步伐穩健力度充沛，馬身依舊咁靚，毛色油潤有光澤，神采奕奕依然省鏡。

「旺旺嘉駒」副練踱兩圈，馬身壯到不得了，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿霸氣，態勇鋒芒畢露。

「蓮冠皇」助手踱兩圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又夠爽勁，大半程岳高頭走，充滿朝氣精神爽利。

「紫荊拼搏」助手踱兩圈，快慢由人試得乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身結實神態對辦，饒惹好感。

「運籌帷幄」助手踱一圈，淡淡定走過，馬身一直做得好靚，神態活躍暗火展現，展現朝氣觀感不差。

「烈焰光芒」助手踱一圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，出腳力度亦足，保持極佳進度。

「祥勝力駒」助手踱兩圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，轉倉操足仍在勇境。

「天天耍樂」助手踱一圈，全程躍躍欲試，火氣旺盛神態生猛，馬身極壯又薄皮，近況出色不遜勝時。

「隼風雲」助手踱兩圈，神情專注步挺開揚，馬身收靚且全身肌肉，灰馬毛色潤澤，正值勇境譽滿欄邊。

「金鑽精靈」助手踱一圈，步挺開揚貫注力足，姿態從容，馬身仍壯毛色靚，朝氣勃勃極之吸引。



謝鋒