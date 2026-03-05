Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「時時歡聲」步順輕快

晨操動態
更新時間：00:45 2026-03-05 HKT
發佈時間：00:45 2026-03-05 HKT

不少馬匹昨朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「劍無情」助手踱一圈，，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身札實神態活潑，持續見好無走樣。「時時歡聲」鍾易禮踱一圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身收壯毛色又靚，傷癒對辦勇況已備。

「信心星」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神色活躍火氣仍盛，狀態長期銳利。「後無來者」助手踱一圈，步挺順暢又有彈力，外觀討好夠結實，墜手火氣不俗，抖夠操足極具好感。

「榮駿大道」助手踱兩圈，試來淡淡定展現朝氣，細細隻身夠壯，出腳輕快俐落，神態軒昂上佳水準。「晶晶日上」助手踱一圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，暗火展現又夠生猛，去番最佳時候。

「太陽勇士」助手踱一圈，一貫心火湧現，谷起雞公頸神態生猛，馬身仍壯好實淨，長期呈勇體力充沛。「八仟財陞」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，最重要走來神態軒昂，完全唔懶性，正值勇境相當吸引。

勁勇皇駒步順力雄

「勁勇皇駒」全程擔高頭走相當神氣，走勢爽朗勇銳無比。
「勁勇皇駒」全程擔高頭走相當神氣，走勢爽朗勇銳無比。

「怡昌光輝」副練踱一圈，試來從容淡定，雙目有神氣宇軒昂，馬身好壯出腳又爽，今季最弗一次。「勁勇皇駒」助手踱一圈，全程擔高頭走相當神氣，步順力雄走勢爽朗，身又夠壯實淨，勇銳無比。

謝鋒

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
10小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心 「覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
9小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
9小時前
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
01:12
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
影視圈
12小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜哈梅內伊國葬宣布延期 美軍魚雷擊沉伊朗軍艦｜持續更新
即時國際
5小時前
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
政情
50分鐘前
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
影視圈
6小時前
旺角驚遇「唔靚女」詐騙團 港男曝光樣貌兼「核彈級」點評 狂吸百萬網民圍觀：慘過俾人拉！｜Juicy叮
旺角驚遇「唔靚女」詐騙團 港男曝光樣貌兼「核彈級」點評 狂吸百萬網民圍觀：慘過俾人拉！｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
前來接機的余先生。
伊朗局勢︱開戰後杜拜首班回港客機順利到埗 有家屬到場接機 : 好好彩搶到機票 !
社會
3小時前
蘇偉賢與田泰安兩及其家人皆已安全登機，正在返港途中。
蘇偉賢田泰安登機回港
馬圈快訊
10小時前