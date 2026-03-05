內圈捕影│「時時歡聲」步順輕快

不少馬匹昨朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「劍無情」助手踱一圈，，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身札實神態活潑，持續見好無走樣。「時時歡聲」鍾易禮踱一圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身收壯毛色又靚，傷癒對辦勇況已備。

「信心星」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神色活躍火氣仍盛，狀態長期銳利。「後無來者」助手踱一圈，步挺順暢又有彈力，外觀討好夠結實，墜手火氣不俗，抖夠操足極具好感。

「榮駿大道」助手踱兩圈，試來淡淡定展現朝氣，細細隻身夠壯，出腳輕快俐落，神態軒昂上佳水準。「晶晶日上」助手踱一圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，暗火展現又夠生猛，去番最佳時候。

「太陽勇士」助手踱一圈，一貫心火湧現，谷起雞公頸神態生猛，馬身仍壯好實淨，長期呈勇體力充沛。「八仟財陞」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，最重要走來神態軒昂，完全唔懶性，正值勇境相當吸引。

勁勇皇駒步順力雄

「勁勇皇駒」全程擔高頭走相當神氣，走勢爽朗勇銳無比。

「怡昌光輝」副練踱一圈，試來從容淡定，雙目有神氣宇軒昂，馬身好壯出腳又爽，今季最弗一次。「勁勇皇駒」助手踱一圈，全程擔高頭走相當神氣，步順力雄走勢爽朗，身又夠壯實淨，勇銳無比。

