沙田早晨│「北海盜」小妹代操矚目

黃寶妮養傷一段日子後，日前正式復課，但連日只為退役馬操練，順道鍛鍊自己身手，來到今朝小妹終於操番現役馬，而且更為今次參戰馬「北海盜」在大圈踱步一圈，自然成為焦點，值得一提，此駒上仗回勇拚入三甲，賽前一日同樣在大圈出試，今次可以話故技重施。

銳一桂神跟實顯重視

「銳一」今朝出試前桂福特一直跟實，重視程度盡表無遺。

「銳一」轉桂廄後至今七戰有六次跑入前五名，演出準繩，再睇上季曾評四十分在潘頓胯下於五班田草千四米入Q，如今評三十六分轉場跑谷草千二米，計數有賺，埋門潘頓親自在草地快試亦夠誠意，至於此駒今朝加課，出試前桂福特一直跟實，重視程度亦盡表無遺。

禾道威希斯罕見追問

「禾道威」今朝出試期間希斯在烽火台二樓睇實，課後更罕見地向鞍上人追問。

「禾道威」今次重返贏過的谷草二千二米，路程當然有把握得多，至於匆匆出戰絕對唔擔心，因為此駒今季不止一次一周跑兩次，體力不用懷疑，至於今朝操練亦極具睇頭，出試期間希斯在烽火台二樓睇實，課後並立即趕返機坪接馬，更罕見地向鞍上人追問，動態積極。

川河動駒騎練又密斟

游達榮一連兩朝搵鍾易禮傾談，「川河動駒」搏殺心意盡顯。

「川河動駒」今季轉投游廐，連番試準後，已在十二月尾贏馬兼交出好時間，贏完後回一回氣，係游廄慣常部署手法，上仗又再出擊，可惜不敵「金牌活力」，今次同場對手爾爾，排五檔亦好走形勢大好，仲要今朝游達榮搵鍾易禮傾談，而這舉動一連兩朝出現，搏殺心意盡顯。