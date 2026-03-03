Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「銳一」躍躍欲試

晨操動態
今朝有甚多戰駒到內圈加課，勇馬比比皆是，極多精彩鏡頭。

「龍又生」助手踱一圈，小心翼翼按實，灰馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，持續進步精神爽利。「銳一」助手踱一圈，全程搶走躍躍欲試，火氣旺盛神態生猛，馬身極壯又夠薄皮，勇態保持有餘。

「平海之星」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身收靚全身肌肉，神色活躍火氣旺盛，今季最弗一次。「風火猴王」助手踱一圈，神情專注汗濕唔多，馬身收靚展現線條，力度亦增強不少，進度開始轉好。

「快樂高球」助手踱一圈，大大步輕鬆完成，神色暢旺火力不差，肌肉結實毛色潤澤，狀態一直出色。「飛輪霸」助手踱一圈，雙目有神朝氣勃勃，馬身保持粗壯，步順輕快彈力十足，依然省鏡未見疲態。

飛馬座精神爽利

「飛馬座」步履輕盈又夠爽勁，充滿朝氣正值勇境。
「加州活力」助手踱一圈，沿途急步搶走，充滿競賽意欲火氣旺盛，身靚毛色油潤，觀感不遜贏馬時。「飛馬座」助手踱一圈，試來精神爽利，步履輕盈又夠爽勁，外觀討好皮光玉滑，充滿朝氣正值勇境。

「相映紅」助手踱兩圈，充滿了氣勢，全程岳高頭走神態威武，馬身保持壯健，弗到漏油氣勢如虹。「佳登」助手踱一圈，快慢由人表現乖巧，馬身好靚好壯，神采奕奕雙目有神，勝後更進相當吸引。

謝鋒

