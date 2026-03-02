Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│廖康銘獨試「勁好運」

晨操動態
廖康銘自從二月八日贏完「幸運奇兵」後，一直未再贏馬，練者為重奪榜首位置，自然不敢怠慢，上周已去車公廟拜神，祈求轉運。

今期谷草賽事，廖廄馬中要留意「勁好運」，皆因今朝四點九開操後，即由廖康銘親身考驗，更是練者唯一的出試馬，足見高度重視。

川河動駒騎練密斟

今季一班華將相當爭氣，表現最佳者自然係殺上騎師榜第四位的周俊樂，另外鍾易禮贏成績亦唔錯，暫已得十四W。

今戰鍾易禮又有餐士馬，正係游廄「川河動駒」，近三戰跑谷草千二米獲冠亞各一，表現出色；今朝此馬雖由助手出跳，但游達榮全程跟到實，仲要耙地時段捉住鍾易禮密斟一輪，應屬搏殺重心所在。

航哥親接靖哥哥

「靖哥哥」過往表現一般，但上仗跑谷草千二米卻表現神勇，殺入一席大冷P，進度正在轉好，今次遇上一批更弱對手，絕對有追捧必要。今朝「靖哥哥」出跳時更極具睇頭，葉楚航走出跑道口教路唔奇怪，皆因係練者的一貫動靜，但課後走去機坪接馬，則為罕見鏡頭。

龍又生希威森滿意

希威森騎功好唔好見仁見智，但能夠在港站穩陣腳，起碼表現夠勤力，今季一再現身周日晨課，換言之每日都操馬。

剛昨日先跑完馬，今朝希威森早至五點廿五分就出現，成為最早現身晨課的外籍騎師，為「龍又生」出跳期間更多次拍馬頸，應對此駒狀態好滿意。

蔡約翰厚待福星小子

蔡約翰今朝一早現身督操，一如既往同副練周耀麟揸住單車，每逢有馬匹出跳均跟出跟入，出跳時就企定定在公眾席睇實。當中以「福星小子」最具睇頭，皆因操後返到機坪時候，練者突然停低單車看了馬匹好一段時間，其他蔡廄馬卻未獲以上待遇，地位得天獨厚。

日馳千里小潘笑笑口

「日馳千里」勝在跑法主動，上季便交出三捷佳績，今季長期在三班出戰，當然敗不作準，目前已減夠分重返四班，應可重現威力。

今戰「日馳千里」身處弱組應佔到一定優勢，最重要今朝出跳時火氣重現，鞍上人潘明輝也極之滿意，操後向姚本輝匯報時不停笑笑口。

