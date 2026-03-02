內圈捕影│「東來欣賞」有進無退

由於大多戰駒都做最後試跑，故今朝到內圈出試不太多。

「東來欣賞」助手踱兩圈，步伐穩健力度充沛，馬身依舊咁靚，毛色油潤有光澤，有進無退極之省鏡。「幸運星球」助手踱一圈，馬身壯到不得了，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿霸氣，佳態保持有餘。

「相映紅」助手踱兩圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又夠爽勁，大半程岳高頭走，充滿朝氣精神爽利。「智勝攻略」助手踱兩圈，淡淡定充滿朝氣，身好靚步輕快，神態活潑力度充足，神采奕奕確認復甦。

電玩精英神色活躍

「電玩精英」步伐順暢力展現暗火，正值最佳水準。

「電玩精英」助手踱一圈，灰馬身夠札實，步伐順暢力度不弱，神色活躍展現暗火，正值最佳水準。「先到先得」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，馬身喼得粗壯，精神爽利依然勇銳。

「問鼎巔峰」助手踱兩圈，試來相當放鬆，情緒不斷改善，細馬身壯毛色又靚，朝氣勃勃不斷進步。「開心三多」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽展現朝氣，力度有增無減，去番最佳境界。

「包裝旋風」助手踱一圈，淡淡定走過氣宇軒昂，雙目有神落腳爽，毛色復現光澤，重新振作有好感。「至高心得」助手踱一圈，小心翼翼按實，情緒改善淡定勝前，馬身茁壯毛水潤澤，出腳又夠輕巧。

謝鋒