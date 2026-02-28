內圈捕影│「滿心星」走勢硬朗

大多戰駒今朝均到內圈加課，勇馬甚多，精彩鏡頭一個接一個。

「綠族無限」副練踱一圈，有番兩腳走勢爽朗，外觀唔錯身壯色潤，火氣復現神色轉好，重新振作。「滿心星」助手踱兩圈，走勢硬朗神態活躍，有火有力朝氣勃勃，馬身壯到不得了，新勝馬有進無退。

「一定超」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火展現，馬身依然壯碩，神態威武一直吸引。「志滿同行」助手踱一圈，毛色悅目金光閃閃，馬身壯全身肌肉，步挺開揚並展現暗火，弗到漏油。

閃耀天河步挺開揚

「閃耀天河」快慢由人表現乖巧，神態暢旺外觀又靚。

「美麗同享」助手踱一圈，力度依然充沛，馬身相當實淨，跑姿爽朗落腳輕巧，老而彌堅風采依然。「閃耀天河」助手踱一圈，快慢由人表現乖巧，步挺開揚貫注力足，神態暢旺外觀又靚，再進一步。

「遨遊波士」副練踱一圈，淡淡定充滿朝氣，身好靚步輕爽，神態理想力度充足，一直具備爭勝水準。「騰達勇士」助手踱兩圈，比前放鬆好多，情緒不斷改善，馬身收靚呈現線條，進度理想予人好感。

「超拍檔」助手踱一圈，唔急唔搶氣定神閒，走勢俐落步挺開揚，馬身更札實毛色有光澤，持續有進。「步風雷」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，出腳力度亦足，開竅更進渾身是勁。

謝鋒