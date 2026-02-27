內圈捕影│「蜜蜜送」神閒氣定

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「蜜蜜送」助手踱一圈，愈見收斂，試來神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身又靚又夠壯，極具好感。「猛將兄」助手踱一圈，步挺開揚又有彈力，身壯健毛色有光澤，火氣亦唔錯，比前吸引已在勇境。

「果然僥倖」助手踱一圈，沿途捉到實心火湧現，谷起雞公頸神態生猛，外觀極之討好，勇況正盛。「逍遙人生」助手踱一圈，全程岳高頭走好神氣，馬身更壯，力度再增強，試多課閘操足有進無退。

「閃耀天河」助手踱一圈，試來從容淡定，雙目有神氣宇軒昂，馬身扎實毛色油潤，再進一步好省鏡。「星月飛雲」助手踱一圈，步伐穩健力度充沛，馬身愈做愈靚，神色活躍火氣亦見提升，重拾勇態。

扶搖勢勁有火有力

「扶搖勢勁」神情專注目光如炬，佳態洋溢氣勢盛。

「浪漫勇士」助手踱一圈，淡淡定充滿朝氣，身靚全身都係肌肉，神采奕奕火氣不俗，比上仗更弗。「扶搖勢勁」助手踱一圈，神情專注目光如炬，毛色亮麗身好粗壯，墜手有火有力，佳態洋溢氣勢盛。

「君子傳承」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，火力未減半分，馬身喼得好靚，勇況保持體力充沛。「綠族無限」助手踱一圈，步順開力度不弱，馬身粗壯毛色有光澤，更重要火氣好番好多，大有轉機。

謝鋒