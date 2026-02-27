Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│ 「浪漫勇士」氣勢磅礴

晨操動態
一如平日的周四晨課，昨朝出跳馬相當踴躍，當中不乏周日參戰分子及勇馬，現將報導過程如下。

「俏眼光」戴頭罩由助手跳兩段，神態活躍且火力未減半分，馬身喼得靚，持續態勇。「一生好彩」周俊樂拍伴跳馬跳三段，豎起雙耳充滿朝氣，馬身靚絕，依然勇銳無疲態。
  「過關勇士」戴頭罩由班德禮跳兩段，薄身馬不瘦夠扎實，神態對辦力度不俗。「遨遊波士」麥文堅拍「紅衣財神」助手跳兩段，前駒戴眼罩及頭罩，拍住走展現朝氣，走勢硬朗馬身又夠壯，饒惹好感；後駒戴頭罩及面箍，仍帶點論盡兼力度普通，慢熱馬仍待調教。
  「森林之王」助手跳兩段，不再懶散步伐穩健，力度亦不錯，觀感理想。「紫荊盛勢」戴頭罩由班德禮跳一段，比前更淡定神情集中，毛色金光閃閃靚到痹，狀態續進。
  「步風雷」戴眼罩及頭罩由艾兆禮兩段，連場硬仗毫無疲態，墜手火力好，馬身脹卜卜，勇況依然。「錶之宇宙」戴頭罩由麥文堅拍「紅海旺」跳兩段，拍住走神情專注，大馬不論盡，馬身收得更靚，狀態亦勇。

「美麗同享」戴頭罩由副練跳兩段，跳起來依然係威係勢，神態活躍，老馬保養出色。
  「發財先鋒」戴頭罩由梁家俊跳兩段，老馬識慳力，早課唔會展現鋒芒，身壯色潤論態出色。
  「馬達」戴頭罩由助手跳兩段，少少欠規矩但勁度不弱，馬身結實毛色潤澤，狀態不俗。「健康愉快」戴頭罩由黃智弘跳兩段，扣住無轉腳，落腳輕快有彈力，近來仍惹好感。
  「浪漫勇士」助手拍「正極」黃智弘草地跳兩段，前駒追上充滿氣勢，而且無甚用力，比起前時更銳利；後駒神態非差落腳輕快，外觀亦算四正。
  「祝願」布文草地跳兩段，用暗力拉實，身壯神態活躍，雙目炯炯有神，狀態仍有贏馬時水準。
  「閃耀天河」戴頭罩由周俊樂草地跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，試來精神爽利，勝後更進一步。

兆文

