沙田早晨│「志滿同行」潘頓笑笑口

潘頓昨朝試弗馬「志滿同行」當然吸引不已，試來聚精會神，外觀靚到無得挑剔，潘頓也情不自禁多次拍馬頸鼓勵，落馬後同文廄副練葉永恆傾談時更笑笑口，再看「志滿同行」上仗熱倒全因出戰千四大半程搶口，今次跑番千二路合得多，值得追捧。

「一生好彩」阿樂一早試

周俊樂今季成績極佳，目前不止成為華將一哥，更殺上騎師榜第四位。除了騎功不斷進步，晨課表現落力是另一原因，正如昨朝大多騎師較遲露面，樂仔卻早於五點半已經出現，當時為「一生好彩」出跳極之吸引，除了交出好走勢之外，課後廖康銘更趕去機坪接馬。

「遨遊波士」堅仔早出現

麥文堅騎得又後生，支持當然愈來愈多，今次羅富全都有好關照，將「遨遊波士」委予重任。能否擦出火花要跑過至知，不過昨朝交由堅仔過檔，此子專誠提早出現，六時〇八分已替這匹羅廄馬出跳，不似平日七點後先至露面，動態確非比等閒，絕對有重視必要。

「包裝戰仕」皮耶好積極

相比起其他騎師，希威森較少出策伍廄馬，今次騎練合作「包裝戰仕」，配搭特別必要留意。尤其昨朝出跳極具睇頭，不止森仔親身過檔，課前伍鵬志更向騎者教路，要知道皮耶一向低調，甚少以上舉動，而且傾一次未夠，出跳後再搵森仔傾多次，詢問他課後感。

