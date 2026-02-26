Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│「紅衣醒目」身輕步挺

晨操動態
更新時間：00:30 2026-02-26 HKT
發佈時間：00:30 2026-02-26 HKT

昨朝出跳的參戰馬並非太多，弗馬相對甚少，同時極少騎師到場，場面冷清，現將操練報導過程如下。

「手到齊來」戴頭罩由助手跳兩段，精神飽滿饒具朝氣，身壯毛色現光澤，長期見好體力充沛。「紅衣醒目」戴頭罩由田泰安跳兩段，依然似樣似樣，身輕步挺有活力，論態合格有餘。

「有情有義」戴頭罩由黃智弘跳三段，表現淡定試得好，走勢甚爽步順暢，馬身靚展現線條美。「鼓浪好友」戴頭罩由田泰安跳兩段，愈走愈起勁，角逐興趣甚濃，火旺神生，持續態勇。

「幸運派彩」戴頭罩由助手拍「電訊驕陽」跳兩段，神態專注火力俱備，外觀無問題身喼得壯，仍具好感。「超風速」戴頭罩由希威森跳三段，按慢順走用力不多，展步流暢神態暢旺，馬身又靚，近況出色。

「會當凌」戴頭罩由周俊樂拍「逍遙騎士」跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，試來精神爽利，雙目炯炯有神。「綫路滿貫」戴眼罩頭罩由艾兆禮跳三段，神閒氣定唔急唔搶，落腳穩力貫注，神采奕奕饒具朝氣。

前衛火影四蹄盡展

前衛火影」走勢硬淨勁度未減，更勝贏馬時候。
前衛火影」走勢硬淨勁度未減，更勝贏馬時候。

「前衛火影」戴頭罩由助手跳三段，走勢硬淨勁度未減，四蹄盡展彈力十足，更勝贏馬時候。「安騁」戴眼罩由助手跳兩段，走勢順暢氣宇軒昂，馬身唔瘦札實，但未算好吸引。

「奇異歡星」戴頭罩由田泰安跳兩段，不斷進步規矩得多，無再岳頭岳腦，韁口轉好相當吸引。「猛將兄」拍「活得健康」跳兩段，同樣助手，前駒身夠飽滿，力度不俗，展步開揚順暢，後駒未夠專注頭側側，出腳亦甚重，試得好牽強。

「綠族無限」戴頭罩由潘頓跳兩段，確認戰力退減，但晨課表現甚對辦，肯走墜手有火有力。

兆文

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
6小時前
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
15小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
8小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
12小時前
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
01:48
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
影視圈
11小時前
最強航母︱美福特號全艦爆渠噴糞 4600士兵大戰「黃金海」
最強航母︱美福特號全艦爆渠噴糞 4600士兵大戰「黃金海」
即時國際
13小時前
「豪放港姐冠軍」坐商務艙豪遊杜拜 花一萬玩5分鐘勁疏爽 從蝸居遷入豪宅富貴生活大揭秘
「豪放港姐冠軍」坐商務艙豪遊杜拜 花一萬玩5分鐘勁疏爽 從蝸居遷入豪宅富貴生活大揭秘
影視圈
11小時前
「坤哥」吳業坤TMG一哥夢碎？賀年歌MV離奇冇影 官方名單被刪走三字回應離巢傳聞
「坤哥」吳業坤TMG一哥夢碎？賀年歌MV離奇冇影 官方名單被刪走三字回應離巢傳聞
影視圈
8小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
10小時前
佳宝超市開年第一擊！一連10日全線分店8折優惠 油鹽米/急凍食品/飲品都有折
佳宝超市開年第一擊！一連10日全線分店8折優惠 油鹽米/急凍食品/飲品都有折
生活百科
8小時前