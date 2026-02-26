晨光追擊│「紅衣醒目」身輕步挺

昨朝出跳的參戰馬並非太多，弗馬相對甚少，同時極少騎師到場，場面冷清，現將操練報導過程如下。

「手到齊來」戴頭罩由助手跳兩段，精神飽滿饒具朝氣，身壯毛色現光澤，長期見好體力充沛。「紅衣醒目」戴頭罩由田泰安跳兩段，依然似樣似樣，身輕步挺有活力，論態合格有餘。

「有情有義」戴頭罩由黃智弘跳三段，表現淡定試得好，走勢甚爽步順暢，馬身靚展現線條美。「鼓浪好友」戴頭罩由田泰安跳兩段，愈走愈起勁，角逐興趣甚濃，火旺神生，持續態勇。

「幸運派彩」戴頭罩由助手拍「電訊驕陽」跳兩段，神態專注火力俱備，外觀無問題身喼得壯，仍具好感。「超風速」戴頭罩由希威森跳三段，按慢順走用力不多，展步流暢神態暢旺，馬身又靚，近況出色。

「會當凌」戴頭罩由周俊樂拍「逍遙騎士」跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，試來精神爽利，雙目炯炯有神。「綫路滿貫」戴眼罩頭罩由艾兆禮跳三段，神閒氣定唔急唔搶，落腳穩力貫注，神采奕奕饒具朝氣。

前衛火影四蹄盡展

「前衛火影」戴頭罩由助手跳三段，走勢硬淨勁度未減，四蹄盡展彈力十足，更勝贏馬時候。「安騁」戴眼罩由助手跳兩段，走勢順暢氣宇軒昂，馬身唔瘦札實，但未算好吸引。

「奇異歡星」戴頭罩由田泰安跳兩段，不斷進步規矩得多，無再岳頭岳腦，韁口轉好相當吸引。「猛將兄」拍「活得健康」跳兩段，同樣助手，前駒身夠飽滿，力度不俗，展步開揚順暢，後駒未夠專注頭側側，出腳亦甚重，試得好牽強。

「綠族無限」戴頭罩由潘頓跳兩段，確認戰力退減，但晨課表現甚對辦，肯走墜手有火有力。

兆文