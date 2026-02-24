內圈捕影│「快馬加鞭」步伐穩健

今朝有甚多戰駒到內圈加課，勇馬比比皆是，極多精彩鏡頭。

「快馬加鞭」助手踱一圈，步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，神色活躍暗火展現，具備爭勝水準。「維港激流」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，出腳力度亦足，保持極佳勇態。

「非惟僥倖」助手踱一圈，大大步輕鬆走過，步挺爽勁又有彈力，雙目有神毛色充滿光澤，有進無退。「五福星」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，神采奕奕一直見好。

寶成智星火氣充裕

「寶成智星」神情專注目光如炬，去番最佳時候。

「寶成智星」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身收靚全身肌肉，神態回旺火氣充裕，去番最佳時候。「一定掂」助手踱一圈，充滿了氣勢，雙目炯炯有神，全程岳高頭走精神爽利，氣勢如虹保持勇銳。

「鈁糖武士」助手踱一圈，快慢由人姿態順暢，神色馬身都對辦，火氣既好展現活力，早前試閘表現亦好。「凱旋升」助手踱一圈，馬身好粗壯，成身肌肉充滿條線美，毛色悅目金光閃閃，展現朝氣依然勇銳。

「金牌活力」助手踱一圈，全程試來充滿活力，紮紮跳心景開朗，神色吸引外觀靚絕，勝後再進一步。「銀刺勇士」助手踱兩圈，輕鬆完成步順爽勁，神態暢旺馬身好靚，毛色油潤朝氣勃勃，仍在勇境。

謝鋒