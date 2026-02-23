沙田早晨│阿游特別錫「粵港資駒」
更新時間：16:00 2026-02-23 HKT
發佈時間：16:00 2026-02-23 HKT
發佈時間：16:00 2026-02-23 HKT
游廄今季成績唔差，但竟然未出現過連捷馬，今次有望打破宿命，因為「粵港資駒」上仗以按韁姿態輕勝，肯定大把在手係三班過客，睇埋今朝試跑更無得挑剔，試來渾身是勁外觀又靚，同時游達榮亦緊張到痹，不論出跳前後都跟出跟入，其他游廄馬並未獲這個待遇。
萬里鵬躍騎練好傾
蘇偉賢昨日憑「型到爆」取得頭馬，打破逾一個月無馬贏悶局，今戰出馬僅兩匹數目不多，但其中「萬里鵬躍」未可掉以輕心；事關昨今朝試跑指定由奧爾民出試，也是騎者首匹出跳馬，時間為五點四十三分，更有睇頭係之後阿民到烽火台揾賢哥密斟，兩人更相談甚歡。
航哥緊張天比高
除了蘇偉賢，葉楚航同樣在昨日贏馬破悶局，難怪今朝露面時心情大好，不時展現笑容，逢人講早晨，相當有禮。
不過，當「天比高」出跳時，航哥立即變得嚴肅，課前特意走出跑道口向鞍上人頒布操練指令，出跳完畢後更匆匆到機坪主持大局，出擊心意盡表無遺。
開心三寶潘頓拍馬頸
之前手風一般的潘頓，昨日不但憑「嘉應高昇」破紀錄，全日更贏夠五場大放光芒。今戰能否繼續成為主角要到時至知，不過今朝未夠六點便到場操馬，尤其試「開心三寶」之後，更不斷拍馬頸以示鼓厲，之後又到烽火台搵呂健威開會，足見對這匹呂廄馬相當重視。
彩虹七色阿安有交帶
講開呂廄馬，亦要留意「彩虹七色」，今朝同樣交由騎師親試，紀仁安小心翼翼考驗，課後並向接馬的副練薛順強詳細匯報，跟手再到烽火台同呂健威又傾多陣，動態肉緊不已。上仗此馬配何澤堯因塞車搏失，今次換阿安執韁，擺明要收復失地。
廖康銘趕接兩駒
廖康銘晨課一向勤力，今朝騰出騰入，揸住單車周圍走，而佢揸車技術真係非常優秀，平衡力非常犀利。回說正題，今朝「康昌之星」同「決一劍」出跳時，練者相當緊張，走去會員席食胡位督操，課後仲「飛車」趕去機坪接馬，非常肉緊。
最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
2026-02-22 14:40 HKT
跨代共融在房協 全方位提升社區幸福感
9小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
2026-02-22 17:10 HKT