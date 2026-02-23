沙田早晨│阿游特別錫「粵港資駒」

游廄今季成績唔差，但竟然未出現過連捷馬，今次有望打破宿命，因為「粵港資駒」上仗以按韁姿態輕勝，肯定大把在手係三班過客，睇埋今朝試跑更無得挑剔，試來渾身是勁外觀又靚，同時游達榮亦緊張到痹，不論出跳前後都跟出跟入，其他游廄馬並未獲這個待遇。

萬里鵬躍騎練好傾

「萬里鵬躍」今朝試跑指定奧爾民出試。

蘇偉賢昨日憑「型到爆」取得頭馬，打破逾一個月無馬贏悶局，今戰出馬僅兩匹數目不多，但其中「萬里鵬躍」未可掉以輕心；事關昨今朝試跑指定由奧爾民出試，也是騎者首匹出跳馬，時間為五點四十三分，更有睇頭係之後阿民到烽火台揾賢哥密斟，兩人更相談甚歡。

航哥緊張天比高

今朝「天比高」出跳完畢後葉楚航匆匆到機坪主持大局。

除了蘇偉賢，葉楚航同樣在昨日贏馬破悶局，難怪今朝露面時心情大好，不時展現笑容，逢人講早晨，相當有禮。

不過，當「天比高」出跳時，航哥立即變得嚴肅，課前特意走出跑道口向鞍上人頒布操練指令，出跳完畢後更匆匆到機坪主持大局，出擊心意盡表無遺。

開心三寶潘頓拍馬頸

今朝潘頓親試「開心三寶」之後，不斷拍馬頸以示鼓厲。

之前手風一般的潘頓，昨日不但憑「嘉應高昇」破紀錄，全日更贏夠五場大放光芒。今戰能否繼續成為主角要到時至知，不過今朝未夠六點便到場操馬，尤其試「開心三寶」之後，更不斷拍馬頸以示鼓厲，之後又到烽火台搵呂健威開會，足見對這匹呂廄馬相當重視。

彩虹七色阿安有交帶

「彩虹七色」今朝交由紀仁安親試。

講開呂廄馬，亦要留意「彩虹七色」，今朝同樣交由騎師親試，紀仁安小心翼翼考驗，課後並向接馬的副練薛順強詳細匯報，跟手再到烽火台同呂健威又傾多陣，動態肉緊不已。上仗此馬配何澤堯因塞車搏失，今次換阿安執韁，擺明要收復失地。

廖康銘趕接兩駒

今朝「康昌之星」同「決一劍」出跳時，廖康銘走去會員席食胡位督操。

廖康銘晨課一向勤力，今朝騰出騰入，揸住單車周圍走，而佢揸車技術真係非常優秀，平衡力非常犀利。回說正題，今朝「康昌之星」同「決一劍」出跳時，練者相當緊張，走去會員席食胡位督操，課後仲「飛車」趕去機坪接馬，非常肉緊。

