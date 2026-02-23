晨光追擊│「輕功猛男」神態活躍

周一出跳馬一向甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練報導過程如下。

「輕功猛男」戴頭罩由助手跳兩段，扣住走神態活躍，身壯毛色悅目，論態出色。「開心旺財」潘頓跳兩段，戴頭罩及鼻箍，外觀好睇身夠飽滿，走順後出腳又夠悧落，進度唔錯。

「五福星」戴頭罩由田泰安跳兩段，一貫出步高同豎尾，論態甚出色，身輕力充裕。「綫路達飛」戴頭罩由楊明綸跳兩段，神情專注步伐順暢，不過火力都仲係差啲。

「開心三寶」戴頭罩由潘頓跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，試來精神爽利，雙目炯炯有神。「人和家興」戴頭罩由助手跳一段，跳起來依然係威係勢，神態活躍，老馬保養出色。

「彩虹七色」戴眼罩及頭罩由紀仁安兩段，仍有少許岳頭，但唔急口勁收斂，勇銳且有進步。「粵港資駒」戴頭罩由跳兩段，神態專注火力俱備，馬身脹卜卜，毛色烏卒卒，鋒芒畢露。

東方魅影走勢硬淨

「東方魅影」勁度唔錯，論態一直出色。

「東方魅影」戴頭罩由助手跳一段，走勢硬淨勁度唔錯，多跑下喼到身壯，論態一直出色。「維港激流」戴頭罩由周俊樂跳兩段，用暗力拉實，身壯神態活躍，勇況有增無減。

「康昌之星」戴頭罩由助手跳三段，含枚俯首神態昂揚，落腳穩力貫注，灰馬毛色靚，弗到爆。「太子」戴頭罩由艾兆禮跳兩段，出腳急勁，轉腳過程快如閃電，火旺神生，身又夠壯健。

「凡凡有餘」戴頭罩由希威森草地跳兩段，輕描淡寫完成，步挺硬朗勁度夠，外觀對辦身實淨。「太行美景」戴頭罩由希威森草地跳兩段，規矩得多，無再岳頭岳腦，展現朝氣，確認踏上正軌。

兆文